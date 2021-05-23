Фінансисти розповіли, яким буде курс долара до кінця травня

Експерти прогнозують курс нижче 27,5 грн/долар

На тижні, що минає, гривня продовжувала зміцнюватися. Курс готівкового долара побив нові рекорди цього року, опустившись у середу в готівковому продажі до 27,54 грн/долар. Так дешево американська валюта коштувала 13 липня 2020 року, але тоді тренд щодо долара був різко висхідним.

Однак уже в четвер тренд розвернувся, долар знову пішов вгору. Чи означає це, що «ревальвація всьо», чи це лише ситуативні коливання? Чого очікувати від курсу останнього тижня травня, читайте далі.

Експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

Що сталося з курсом за тиждень

Готівковий долар продовжував дешевшати, як і тиждень тому. Курс з попередньої п’ятниці по середу опустився на 16 копійок в продажу і на 14 копійок в купівлі – відповідно до 27,54 і 27,37 грн/долар. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) знаходився в межах 19-20 копійок, це говорило, що різких коливань валюти не передбачається.

Але в четвер тренд змінився, долар подорожчав в продажу на 4 копійки, в купівлі – на 3 копійки, тобто спред трохи розширився – ринок насторожився, намагаючись зрозуміти, наскільки зміцниться долар. Остаточний середній курс перед вихідними – 27,58 і 27,40 грн/долар.

Нацбанк, який встановив на понеділок курс 27,61 грн/долар (-2 коп.), почав поступово зміцнювати гривню і до четверга вже було до 27,42 грн/долар (-19 копійок). Але до вихідних курс піднявся до 27,47, такий же залишиться і на вихідні. На понеділок, 24 травня, регулятор встановив курс 27,46 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Олександр Охріменко каже, що поки на ринку тримається рівновага, яка може бути порушена, якщо виникне невідповідність попиту і пропозиції.

«У четвер на міжбанку з’явився великий покупець валюти, це відразу потягнуло курс угору на кілька копійок, – пояснив Олександр Охріменко. – Поки жодних кардинальних змін немає, все досить стабільно».

А ось Андрій Шевчишин упевнений: попри відносну рівновагу попиту і пропозиції на міжбанку і невеликі коливання курсу вниз-вгору в останні кілька днів, загальний тренд поступово розвертається.

«Після нещодавнього зміцнення позицій гривні до рівнів близько 27,40 гривні за долар, вже за середу-четвер котирування на міжбанку підросли до 27,47/27,49 гривні до кінця торгів 20 травня. Це починає активізувати відкладений попит на валюту з боку тих клієнтів, хто вичікував максимально «дешевого» курсу і тепер на побоюваннях його можливого подальшого зростання – став її поступово купувати», – пояснив Андрій Шевчишин.

З ним згоден і Олег Пендзин, який відзначив, що зміцненню гривні допоміг вдалий аукціон Мінфіну з продажу ОВДП у вівторок – було продано цінних паперів на 14 млрд грн. Щоб не допустити зниження курсу до 27,2-27,3 грн/долар і нижче, Нацбанк тієї ж миті викупив усі надлишки доларів в резерви. Це активізувало попит з боку тих покупців, хто вичікував «дна», аби купити валюту дешевше. У підсумку до п’ятниці ми знову побачили невелике зростання курсу.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів розійшлися. Олександр Охріменко та Олег Пендзин поки не очікують, що почнеться девальвація гривні.

За прогнозом Олександра Охріменка, наступного тижня побачимо подальшу ревальвацію, яку регулюватиме Нацбанк, викуповуючи надлишок валюти, щоб курс не пішов занадто далеко вниз від 27,5 грн/долар. В якісь дні тижня будуть невеликі девальваційні коливання, не більше 10 копійок.

«Коливання курсу, які ми побачили, – в межах статистичної похибки і не змінюють логіку того, що зараз відбувається. А в наявності невисока ділова активність, яка влітку стане ще меншою, тому курс ходитиме вгору-вниз навколо нового орієнтира – 27,5 грн/долар», – говорить Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин очікує подальшого невеликого ослаблення гривні. Причини – наприкінці місяця експортерам зазвичай відшкодовують ПДВ, що знизить пропозицію ними валюти на міжбанку для поповнення гривневих рахунків. Також у травні нерезиденти майже не скуповували валюту під дивіденди (традиційно це відбувається на початку місяця), і скупка в червні може бути в подвійному розмірі.

«Сформовані фактори стримуватимуть подальше зміцнення гривні і можуть стати достатніми для зміни тенденції ревальвації з поверненням курсу до рівнів на міжбанку 27,50-27,55 гривні за долар і вище. Можна очікувати, що гривня знаходитиметься в діапазоні 27,45-27,6 гривні за долар», – аналізує Андрій Шевчишин.

Відповідно, готівковий курс може повернутися до 27,65-27,75 грн/долар у продажу і 27,45-27,55 в купівлі.

Продавати чи купувати валюту

Останніми місяцями думки наших експертів з цього приводу різні.

Олександр Охріменко освіжив свій прогноз: на його думку, гривня не буде, як мінімум, дорожчати не тільки в червні, але і в липні. Тому порада: заробляти на короткострокових гривневих депозитах (1-2 місяці), а не на курсі долара, стала актуальною і в липні.

«Після того, як Нацбанк підняв облікову ставку рефінансування до 7,5%, середня ставка за гривневими депозитами зросла з 8 до 9-9,5% річних. На відсотках за гривнею за літо можна заробити більше, ніж на ймовірному зміцненні долара, тим більше, що чекати його поки не доводиться», – підсумував Олександр Охріменко.

Олег Пендзин каже, що його порада цього разу – відсутність поради.

«В умовах незначних коливань курсу кожен продає і купує валюту в рамках своєї потреби», – уточнив Олег Пендзин.

А ось Андрій Шевчишин впевнений: зараз саме час купувати валюту, що дешевшає, в разі інвестування в неї «в довгу», на рік і більше.

«Курс на мінімумі, треба купувати, поки не подорожчало», – говорить експерт.

Джерело: Сегодня