У Раді хочуть повернути ставку ПДВ для аграріїв у 20%

Нардепи вважають, що це допоможе стабілізувати ціни на харчові продукти, що мають істотну соціальну значущість

У Раді зареєстрували два законопроєкти щодо повернення ставки ПДВ для видів сільськогосподарської продукції до минулої стандартної ставки в 20%.

Про це повідомляє Agropolit.

Зокрема, законопроєктом 5425 від 26.04.2021 авторства двох нардепів від «Слуги народу» пропонують відновити 20% ставку ПДВ за операціями з постачання сільськогосподарської продукції згідно з УКТ ЗЕД: 0102 (велика рогата худоба, жива); 0103 (свині, живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного).

Водночас альтернативний законопроєкт 5425-1 від 11.05.2021 (також авторства «слуг») пропонує повернути ставку 20% ПДВ взагалі всьому переліку видів сільськогосподарської продукції, якому було встановлену знижену ставку оподаткування в 14%.

«Причинами такої ініціативи автори обох законопроєктів зазначають нерівні умови оподаткування для виробників та переробників сільськогосподарської продукції, та як наслідок – ризик підвищення цін на продукцію, одержану в результаті переробки сільськогосподарської сировини, за операціями з постачання якої застосовуватиметься знижена ставка ПДВ», – йдеться у повідомленні.

При цьому, частина авторів вже прийнятого закону про оподаткування 14% ПДВ для деяких видів сільськогосппродукції зареєструвала ще один альтернативний законопроєкт 5425-2 від 13.05.2021, яким пропонують не лише не змінювати вже встановлену ставку 14% для деяких видів сільськогосподарської продукції, але й розширити таку, знижену ставку ще на частину продукції.

Зокрема, для харчових продуктів, що мають істотну соціальну значущість, за переліком таких продуктів, що встановлюється урядом.

Нардепи вважають, що це допоможе стабілізувати ціни на харчові продукти, що мають істотну соціальну значущість, і усунути ризики подальшого їх підвищення.

Нагадаємо, 18 березня, Рада проголосувала зниження ПДВ для виробників агросировини.

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