Фінансисти: сьогоднішній день зробить всю «курсову погоду» до кінця року

Великі і дрібні клієнти віддадуть перевагу сьогодні закрити всі основні угоди на звітну дату

Середа, 29 грудня, стане найбільш напруженим днем цього тижня на валютному ринку і практично вже зробить всю «курсову погоду» до кінця 2021 року, пише Finance.ua.

Зазначається, що великі і дрібні клієнти віддадуть перевагу сьогодні закрити всі основні угоди на звітну дату, щоб завтра вже тільки провести остаточні невеликі розрахунки по валюті.

«Це призведе до частої зміни тренду на міжбанку протягом дня в моменти виходу великих покупців і продавців. Тим більше, що цейтнот не дозволить їм особливо вередувати за курсом, чим періодично будуть користуватися спекулянти. За розрахунками Finance.ua, обсяг операцій на міжбанку сьогодні складе не менше $200−250 млн при укладенні до 520−570 угод», – зазначають аналітики профільного видання.

Додасть статистики торгам середи і необхідність розрахунків по вчорашньому аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП. Вчора інвестори купили гривневих облігацій на суму понад 15 млрд гривень. І хоча основними покупцями були місцеві держбанки та українські приватні фінустанови, їм усім потрібна гривня для закриття розрахунків за цінними паперами. Навіть з урахуванням того, що сьогодні ж погасяться відсотки за іншими п’ятьма випусками гривневих облігацій.

Експерти вказують, що брак ресурсів банки покриватимуть як за рахунок залучення коштів на міжбанку, так і за рахунок продажу валюти з власної валютної позиції. Це підстрахує гривню під час сесії.

«Проти нацвалюти спрацює завершення розрахунків держави з експортерами з відшкодування ПДВ, основні суми вже виплачені. Але в будь-якому випадку це дещо послабить їхнє бажання розлучатися з валютною виручкою, якщо курс їх не буде влаштовувати. Або з’явиться шанс на те, що він може підрости протягом дня.», – додає ЗМІ.

Але в цілому, обстановка на міжбанку передноворічна і святковий настрій вже позначається на поведінці всіх учасників торгів. Основна частина операцій сьогодні пройде до 14-15 години. У цей період, при сильних перекосах попиту і пропозиції Нацбанку, можливо, доведеться виходити на торги з відповідною інтервенцією. Але якщо ринок сам буде формувати відносну рівновагу попиту і пропозиції, регулятор постарається вже не з’являтися на торгах.

Курси міжбанку, за прогнозом, 29 грудня будуть в межах: долар – коридор 27,10-27,30 грн, євро – коридор 30,50-30,85 грн.

На готівковому ринку цінники в обмінниках фінкомпаній і банків будуть у межах:

Долар: коридор купівель і продажів 27,00-27,35 грн при спреді в обмінниках фінкомпаній в межах до 15-20 коп., а в касах банків до 20-25 коп.

Євро: у банках коридор від 30,40 до 31,00 грн при спреді до 20-25 коп., а в обмінниках фінкомпаній – в межах коридору від 30,45 до 30,85 грн при спреді близько 17-22 копійок.

Середні курси валют на міжбанку після відкриття ринку:

долар США – 27,20 / 27,22

євро – 30,75 / 30,78.

Нагадаємо, експерти відповіли, чи може українська валюта повторити сценарій 2014 року.

Також уряд зробив прогноз курсу долара на кінець року.

Як відомо, українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді.

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