Як працюватимуть банки на Новий рік і Різдво: графік роботи

Зміни у графіку роботи банків почнуться із 31 грудня

Національний банк оприлюднив графік роботи банків та СЕП (система електронних платежів) у новорічні дні. Про це повідомляється на сайті регулятора.

30 грудня стане останнім повноцінним банківським днем року – будуть відкриті і працюватимуть відділення банків, проводитимуться угоди на валютному міжбанку та «день в день» проходитимуть платежі фізичних та юросіб між банками.

НБУ встановить курс іноземних валют щодо гривні, а також облікову ціну банківських металів 30 грудня. Встановлені значення будуть діяти до 4 січня 2022.

30 грудня

У четвер, 30 грудня, системи електронних платежів (СЕП) працюватимуть до 24.00. Валютний ринок України, депозитарій та інші системи НБУ функціонуватимуть у звичайному режимі.

31 грудня

До 13:00 через СЕП здійснюються лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі між учасниками СЕП, НБУ та органами Державної казначейської служби.

Валютний ринок України працює з урахуванням особливостей роботи СЕП, визначених у регламенті. Банківський день у СЕП закінчується о 13:00.

1 січня 2022

Банківський день у СЕП починається о 9:00 з датою банківського дня 04 січня 2022 року.

01−03 січня

Учасники СЕП самостійно приймають рішення про дату початку роботи в системі. Міжбанківські перекази через СЕП у цей період здійснюються датою банківського дня 04 січня 2022 року.

У цей період Депозитарій НБУ не працює, а банки самостійно приймають рішення щодо здійснення валютних операції з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України з урахуванням роботи СЕП. Готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі.

04−06 січня

СЕП і банківська система України працюють у звичайному режимі.

Яким буде курс валют

У період з 31 грудня 2021 року до 04 січня 2022 року діє офіційний курс гривні до іноземних валют та облікова ціна банківських металів, розрахована Національним банком 30 грудня 2021 року.

07−09 січня

Міжбанківські перекази через СЕП здійснюються датою банківського дня 10 січня 2022 року.

01−03 та 07−09 січня 2022 року банки за потреби можуть здійснювати касові операції. Водночас банки в цей період мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

З 1 до 3 січня, а також з 7 до 9 січня банки можуть проводити касові операції. У вказаний період фінансові установи повинні подбати про безперебійну роботу банкоматів.

Нагадаємо, Новий рік (1 січня) цього року випадає на суботу. Вихідний день переноситься на понеділок, 3 січня. Таким чином, вихідними будуть три дні поспіль.

Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних – з 7 по 9 січня.

Детальний графік роботи конкретного відділення можна знайти за посиланням.

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