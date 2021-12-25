Стало відомо, скільки буде коштувати долар після різдвяних вихідних

Курс долара впав на чотири копійки

НБУ встановив курс на 28 грудня

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,23 гривень за долар. Курс впав на чотири копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це інформують дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на такому рівні: 27,2306 гривень за 1 долар (-0,0441 грн). При цьому курс долара на 24 грудня становить: 27,2747 гривень за 1 долар.

Тож офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Нагадаємо, експерти відповіли, чи може українська валюта повторити сценарій 2014 року.

Також уряд зробив прогноз курсу долара на кінець року.

Як відомо, українці купили рекордний обсяг валюти в листопаді.

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