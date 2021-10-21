Фонд держмайна продав ще один спиртзавод

Вартість майна Ковальовського МПД та зберігання спирту ДП «Укрспирт» на прозорому онлайн-аукціоні зросла до 23 млн гривень

Ковальовський спиртзавод проданий за 23 млн грн

Фонд держмайна продав Ковальовський спиртовий завод держпідприємства «Укрспирт» за понад 23,2 млн грн. Про це повідомляє пресслужба фонду.

За даними Фонду, на відкритих онлайн-торгах із приватизації спиртзаводу 11 жовтня змагалися три учасники.

Ціна продажу Ковальовського місця провадження діяльності та зберігання спирту зі стартових 14 812 449,7 грн зросла більше ніж у 1,5 раза – до 23 200 333 грн.

Переможець аукціону тепер має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок, після чого процес приватизації Ковальовського спиртзаводу вважатиметься офіційно завершеним.

Після цього новий власник отримає: 33 об'єкти нерухомого майна, будівлі загальною площею 8284 кв.м з обладнанням та усіма комунікаціями, транспортні засоби та належне устаткування.

Об'єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 61,15 гектарів у с. Вокзал-Городня Чернігівської області. Спиртзавод заснований ще у 1841 році та модернізований у 2019 р. Підприємство спеціалізується на виробництві спирту етилового ректифікованого. Стан основного технологічного обладнання задовільний.

Нагадаємо, у жовтні-листопаді українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одещини. Про це заявив керівник регіонального відділення Фонду держмайна Олександр Славський.

До слова, купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.

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