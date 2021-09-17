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    Фонд держмайна озвучив плани з приватизації портів у гаванях Одещини

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    Білгород-Дністровський порт виставлять на онлайн-аукціон з приватизації - Фонд держмайна озвучив плани з приватизації портів у гаванях Одещини
    Білгород-Дністровський порт виставлять на онлайн-аукціон з приватизації
    фото з відкритих джерел

    У жовтні-листопаді з молотка планують пустити два морських порти

    У жовтні-листопаді українські та іноземні інвестори зможуть узяти участь в онлайн-аукціонах з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів та оренди трьох великих об’єктів у морських гаванях Одещини. Про це заявив керівник регіонального відділення Фонду держмайна Олександр Славський, повідомляє «Укрінформ».

    «Услід за продажем з відкритих торгів майнового комплексу заводу «Одесавинпром» ми готуємось провести у жовтні-листопаді аукціон з приватизації Білгород-Дністровського та Усть-Дунайського морських портів, а також передати в оренду великі об’єкти у двох інших морських гаванях», – зазначив Славський.

    За його словами, Фонд держмайна також готує до приватизації порт Скадовськ.

    Славський уточнив, що до передачі в оренду Фонд підготував три великі об’єкти в Одеському та Чорноморському морських портах. Зокрема, буде здано в оренду через аукціон портовий об’єкт площею понад 100 тис. квадратних метрів у Чорноморську та два менші за площею об’єкти в Одеському порту.

    Керівник регіонального відділення наголосив, що Фонд держмайна «не лише формує атмосферу довіри на приватизаційних торгах, а й надійно захищає майнові інтереси інвесторів завдяки прозорості процедур аукціонів».

    «Можете бути впевнені: до вас не прийдуть з рейдерськими намірами. А якби навіть прийшли, то ми будемо на вашому боці», – підсумував керівник регіонального відділення Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях.

    До слова, купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.

    Теги: приватизація Одещина Фонд державного майна порт
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    Фонд держмайна озвучив плани з приватизації портів у гаванях Одещини