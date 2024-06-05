Суд наклав арешт на елітну нерухомість Романа Гринкевича у Празі

Арешт накладений не лише квартиру Гринкевича в одному із центральних районів чеської столиці, але й увесь будинок і земельні ділянки під ним

Роман Гринкевич виявився співвласником житлового комплексу у центрі Праги

Печерський районний суд Києва наклав арешт на будинок та землю під ним у Празі, які належать Роману Гринкевичу – фігуранту справи про постачання одягу для ЗСУ. Про це йдеться в ухвалі суду, на яку звернули увагу в NGL Media.

Спільно з чеськими журналістами з Investigace.cz було з'ясовано, що Роману Гринкевичу належить квартира площею 90,8 кв. м на пʼятому поверсі ЖК Marina Island. Цей житловий комплекс розташований на березі Влтави у центрі Праги.

Цю квартиру Роман Гринкевич придбав у березні 2018 року за 8,9 млн чеських крон (майже 11,2 млн грн за курсом НБУ на той час). З договору купівлі-продажу стає зрозуміло, що він як власник квартири є співвласником усього житлового комплексу і землі під ним.

Житловий комплекс Marina Island розташований на березі Влтави в історичному празькому районі Голешовіце фото: Google

В ухвалі Печерського райсуду Києва, прийнятій ще на початку квітня, але опублікованій лише в середині травня, зазначено, що арешт наклали і безпосередньо на квартиру Гринкевича, і на весь житловий комплекс разом з землею.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який пропонував $500 тис. одному із керівників відомства за сприяння у поверненні вилученого майна, а також закриття кримінального провадження щодо підконтрольних йому компаній – одних з найбільших постачальників Міністерства оборони. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

До слова, Тимчасова слідча комісія Верховної ради України щодо перевірки фактів порушень у частині забезпечення військовослужбовців Збройних сил України речовим майном наразі вивчає окремі питання з так званої «справи Гринкевичів». Про це йдеться у документах листування ТСК, що є у розпорядженні редакції.