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Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Байден зустрінеться із Зеленським, адвоката з компанії Найєма викрито у хабарі: головне за ніч
Президент США проведе дві зустрічі із Зеленським
фото: Офіс Президента

У Франції Байден проведе зустріч із Зеленським, щоб обговорити те, як США можуть поглиблювати підтримку України

Білий дім анонсував дві зустрічі Зеленського й Байдена. Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду. Посольство США в Україні попередило, що чоловіки від 18 до 60 років з подвійним українсько-американським громадянством більше не зможуть виїхати з України. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 5 червня, щоб ви були в курсі головних подій.

Байден проведе зустрічі із Зеленським

Президент США Джо Байден проведе зустрічі з Володимиром Зеленським, зокрема цього тижня у Франції, а наступного – в Італії. Про це повідомив радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

За його словами, під час заходів у Франції Байден проведе зустріч із Зеленським, щоб «обговорити стан справ в Україні, а також те, як США можуть продовжувати й поглиблювати підтримку України».

Через кілька днів Байден матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи семи в Італії. Очікується, що там увага зосереджуватиметься на використанні заморожених активів РФ для підтримки України.

Палата представників США підтримала санкції проти Міжнародного кримінального суду

Палата представників США схвалила законопроєкт, що пропонує запровадити санкції проти посадових осіб Міжнародного кримінального суду (МКС) у зв'язку з рішенням його прокурора про видачу ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських офіційних осіб.

Рішення підтримали 247 голосами «за», а 155 конгресменів проголосували «проти». Очікується, що законопроєкт не винесуть на розгляд у Сенаті. Документ передбачає запровадження санкцій стосовно осіб, які беруть участь у будь-яких зусиллях щодо розслідування, арешту, затримання чи судового переслідування будь-якої особи, яка перебуває під захистом Сполучених Штатів та їхніх союзників.

Речник Державного департаменту Метью Міллер повідомив, що адміністрація Байдена виступає проти законопроєкту про санкції.

Посольство США: чоловіки з подвійним громадянством не зможуть виїхати з України

Посольство США в Україні попередило, що чоловіки від 18 до 60 років з подвійним українсько-американським громадянством більше не зможуть виїхати з України. Виняток щодо «проживання за кордоном», який раніше це дозволяв, був скасований у зв’язку з посиленням мобілізаційного законодавства. Після цієї зміни чоловіки з подвійним громадянством, зокрема ті, які проживають у США, більше не зможуть виїхати з України.

Як зазначається, українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому особи з подвійним громадянством, перебуваючи в Україні, розглядаються виключно як громадяни України, і на них поширюються права та обов'язки громадян України. Тобто в умовах воєнного стану в Україні чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни. 

Адвоката з компанії Масі Найєма викрито у хабарі в $200 тис

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили адвоката одного зі столичних адвокатських об’єднань на пропозиції хабаря у розмірі $200 тис. дол. США. Про це повідомляє НАБУ.

«Кошти пропонувались детективу НАБУ та прокурору САП за ухвалення рішення про передачу справи стосовно підзахисного до іншого органу досудового розслідування. Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн», – йдеться у повідомленні.

У НАБУ не зазначили, хто підозрюється у хабарництві, проте згодом стало відомо, що справа стосується Олексія Носова. Він є партнером та адвокатом у юридичній фірмі «Міллер», яку заснував громадський діяч, юрист, воїн ЗСУ – Масі Найєм.

Міноборони запускає проєкт з рекрутингу операторів БпЛА

Міністерство оборони України запускає проєкт з рекрутингу операторів безпілотників. Набір охочих будуть проводити через Центри рекрутингу української армії.

Стати оператором може будь-хто віком від 18 років навіть без схожого цивільного досвіду. Достатньо звернутися в один із центрів рекрутингу, де допоможуть заповнити заявку і нададуть супровід всього процесу. Прийти та спробувати себе можна вже з повісткою про уточнення даних.

Навчанням кандидатів займатиметься проєкт Victory Drones. Багатоетапне безкоштовне навчання відбуватиметься. як онлайн, так і оффлайн, та займатиме приблизно місяць.

Теги: прокуратура санкції арешт прокурор посольство розслідування Офіс президента радник законопроєкт

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