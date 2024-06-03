На авіашоу в Португалії зіткнулися літаки: один пілот загинув

Відео зафіксувало момент, коли літаки піднялися вгору, проте один з них втратив контроль і полетів ще вище, а потім почав падати до землі

За фактом аварії було розпочато розслідування інциденту

У Португалії під час авіашоу зіткнулися два літаки для виконання трюків. Про це повідомляє Reuters та Mirror.

Військово-повітряні сили Португалії повідомили, що зіткнулися два з шести літаків, які брали участь в авіашоу Бежа в португальському регіоні Алентежу.

Відео зафіксувало момент, коли літаки піднялися вгору, проте один з них втратив контроль і полетів ще вище, а потім почав падати до землі. Повідомляється, що літак отримав серйозні пошкодження хвостової частини, через що він втратив контроль і впав, повідомляє Aviation Safety Network.

Капітан ВПС Патрісія Фернандес підтвердила, що один з пілотів, громадянин Іспанії, загинув, а інший пілот отримав поранення. За фактом аварії було розпочато розслідування інциденту.

Після зіткнення Повітряні сили Португалії (PAF) скасували решту Beja AirShow – найбільшого авіафестивалю Португалії.

Зазначається, що PAF була організатором шоу на авіабазі в Бежі, що за 180 км на південь від португальської столиці Лісабона. До групи пілотів, які виконували трюки, входили громадяни Португалії та Іспанії.

Нагадаємо, у вівторок, 28 травня, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико. Про це повідомляє ABCNews з посиланням на офіційні джерела.

Зазначається, що єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами. Як повідомив журналістам американський чиновник, літак був новим F-35, що належить Корпусу морської піхоти США.

До слова, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Також перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки.