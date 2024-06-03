Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На авіашоу в Португалії зіткнулися літаки: один пілот загинув

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На авіашоу в Португалії зіткнулися літаки: один пілот загинув
Відео зафіксувало момент, коли літаки піднялися вгору, проте один з них втратив контроль і полетів ще вище, а потім почав падати до землі
фото: скриншот відео

За фактом аварії було розпочато розслідування інциденту

У Португалії під час авіашоу зіткнулися два літаки для виконання трюків. Про це повідомляє Reuters та Mirror.

Військово-повітряні сили Португалії повідомили, що зіткнулися два з шести літаків, які брали участь в авіашоу Бежа в португальському регіоні Алентежу. 

Відео зафіксувало момент, коли літаки піднялися вгору, проте один з них втратив контроль і полетів ще вище, а потім почав падати до землі. Повідомляється, що літак отримав серйозні пошкодження хвостової частини, через що він втратив контроль і впав, повідомляє Aviation Safety Network.

Капітан ВПС Патрісія Фернандес підтвердила, що один з пілотів, громадянин Іспанії, загинув, а інший пілот отримав поранення. За фактом аварії було розпочато розслідування інциденту.

Після зіткнення Повітряні сили Португалії (PAF) скасували решту Beja AirShow – найбільшого авіафестивалю Португалії.

Зазначається, що PAF була організатором шоу на авіабазі в Бежі, що за 180 км на південь від португальської столиці Лісабона. До групи пілотів, які виконували трюки, входили громадяни Португалії та Іспанії.

Нагадаємо, у вівторок, 28 травня, новий військовий літак F-35 розбився біля аеродрому в Альбукерке International Sunport у штаті Нью-Мексико. Про це повідомляє ABCNews з посиланням на офіційні джерела.

Зазначається, що єдина людина на борту, пілот, був при свідомості. Його доставили до лікарні з серйозними травмами. Як повідомив журналістам американський чиновник, літак був новим F-35, що належить Корпусу морської піхоти США. 

До слова, Україна розраховує отримати перші винищувачі F-16 від своїх західних союзників у червні-липні. Також перша група українських пілотів вже завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні, що в Сполучених Штатах Америки.

Читайте також: Посол України у Румунії: База для тренувань українських пілотів на F-16 вже практично готова
Теги: авіашоу літак навчання розслідування поранення пілот

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр каже, що його скоро мають відправити «на нуль»
Скандал в Академії Сухопутних військ: курсант заявив, що його відправляють на фронт через конфлікт із керівництвом
5 травня, 19:27
Архівне фото: Олег Тягнибок із сином Гордієм
Син Тягнибока отримав поранення на фронті
6 травня, 00:44
Під час тренувань отримали травми солдати НАТО
Понад десяток солдатів постраждали під час навчань НАТО
8 травня, 08:14
Журналісти зафіксували, що на судові засідання по справі Герман Блінов приїжджає на новому Land Rover Range Rover
Метро на Виноградар. Родич нардепа Тищенка може бути причетний до розкрадання – ЗМІ
7 травня, 09:02
Коломойського вже дев’ять місяців тримають у СІЗО
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
9 травня, 10:35
Спонсором участі України в ініціативі Об'єднаної мережі бойових лабораторій стала Агенція НАТО
Україна приєдналася до багатонаціональної ініціативи для тестування бойових систем
14 травня, 13:26
Згідно з неофіційними джерелами, приблизно 600-800 людей зі Шрі-Ланки перебувають у Росії
Міністр оборони Шрі-Ланки поїде до Росії шукати громадян, яких завербували на війну проти України
17 травня, 03:23
Поранений найманець у лікарні
Полонений найманець зі Шрі-Ланки розповів, як потрапив в Україну
26 травня, 19:48
Згідно з декларацією за 2023 рік, Конанець працює на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста «Смільниця» на Львівщині
Митник із Львівщини володіє апартаментами у Дубаї за $175 тис. – розслідування
28 травня, 21:43

Соціум

Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
Чехія запустила проєкт добровільного повернення українців на Батьківщину
На авіашоу в Португалії зіткнулися літаки: один пілот загинув
На авіашоу в Португалії зіткнулися літаки: один пілот загинув
Через комарів, які переносять страшну хворобу, одна з країн оголосила надзвичайний стан
Через комарів, які переносять страшну хворобу, одна з країн оголосила надзвичайний стан
Російський правозахисний фонд витратив мільйони на фінансування пропаганди в ЄС – ЗМІ
Російський правозахисний фонд витратив мільйони на фінансування пропаганди в ЄС – ЗМІ
Актор Джордж Клуні хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів
Актор Джордж Клуні хоче притягнути до відповідальності російських пропагандистів
У Стамбулі обвалився житловий будинок: міністр назвав ймовірну причину трагедії
У Стамбулі обвалився житловий будинок: міністр назвав ймовірну причину трагедії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
WP: Українські командири готуються до прибуття погано підготовлених новобранців
27K
Полонений окупант, який грав головні ролі у п’єсах Чехова, розповів, що робив на війні
23K
Нарешті за 33 роки Незалежності Україна має свої далекобійні ракети
17K
Передача Україні F-16: аналітики попередили про серйозний виклик для ЗСУ
14K
Зеленський про спробу РФ зірвати Глобальний саміт миру: Є не дуже гарна інформація
7568
Втрати ворога станом на 2 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
Вчора, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
Вчора, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11
За останні місяці борги на балансуючому ринку електроенергії зросли на 1 млрд грн – «Укренерго»
1 червня, 13:22
«Енергоатом» зменшив фінансування пільгового тарифу для населення – Герус
31 травня, 17:56
Промисловці оцінили зобов’язання імпортувати 80% електроенергії
31 травня, 17:06

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua