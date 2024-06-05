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Згоріле авто тещі Ар’єва: як просунулося розслідування за рік

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
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Згоріле авто тещі Ар’єва: як просунулося розслідування за рік
Слідчі вважають, що підпалу автомобіля письменниці не було
фото: Зірка Мензатюк/Facebook

«У мене побільшало впевненості, що моє авто спалили зумисне», – Мензатюк

5 червня 2023 року автомобіль відомої дитячої письменниці та тещі народного депутата Володимира Ар’єва Зірки Мензатюк згорів в гаражному кооперативі в Оболонському районі столиці. Про те, як просунулося розслідування інциденту за рік, письменниця розповіла у себе в Facebook.

«Минув рік з того часу, як згорів мій автомобіль. Знайомі питають: як розслідування? А ось як: «…враховуючи, що зі слів свідків незадовго до початку пожежі невідомий чоловік проходив з тачкою на колесах та вивозив своє сміття в місце де виникла пожежа, та те що він ймовірно міг курити цигарку викинувши недопалок, також в осередку пожежі виявлено залишки недопалків – версія про можливість виникнення пожежі внаслідок потрапляння малокалорійного джерела запалювання на спалимі матеріали є найбільш ймовірною», – йдеться у її публікації.

Мензатюк додала, що, згідно з отриманими поясненнями, підпалу не було, оскільки «не було знайдено слідів підготування» та «створення умов, які б перешкоджали гасінню пожежі або її виявленню». Окрім того, не було виявлено «застосування горючих рідин, предметів, пристроїв та їх залишків, які б могли використовуватись як засоби підпалу».

Щодо залишків горючих рідин, письменниця зауважила, що коли розпалює вогонь у плиті на дачі, то слідів горючої рідини теж не залишається.

Згоріле авто тещі Ар’єва: як просунулося розслідування за рік фото 1
Згоріле авто тещі Ар’єва: як просунулося розслідування за рік фото 2
Згоріле авто тещі Ар’єва: як просунулося розслідування за рік фото 3
фото: Зірка Мензатюк/Facebook

«Отож не ображайтеся, шановні колеги – дитячі письменники, але найкращі казкарі – не ми з вами. Значно кращими казкарями є чиновники з владних кабінетів. От тільки – як не дивно – у мене побільшало впевненості, що моє авто спалили зумисне», – наголосила Зірка Мензатюк.

Нагадаємо, рік тому народний депутат Володимир Ар’єв повідомив про те, що невідомі спалили автівку його тещі. «Моїй тещі, відомій дитячій письменниці Зірці Мензатюк на Оболоні спалили машину. Volkswagen Golf, який вона дев’ять років тому отримала у спадок від тестя, народного артиста України. Спалили прямо в гаражному кооперативі», – написав народний обранець.

Тоді Ар’єв уточнив, що не знає, хто стоїть за підпалом, але порадив політичним опонентам бути обережнішими із публічними заявами.

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Теги: пожежа автомобіль розслідування письменниця депутат

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