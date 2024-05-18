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Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Промислові підприємства зацікавлені взяти участь у розбудові системи розподіленої генерації електроенергії
фото з відкритих джерел

Промисловість готова розбудовувати розподілену електрогенерацію за умови вирішення боргів на балансуючому ринку – Федерація роботодавців

Українські промислові підприємства готові розвивати систему розподіленої генерації, але очікують забезпечення ліквідності та врегулювання багатомільярдних боргів на балансуючому ринку електроенергії. Про це йдеться у зверненні Федерації роботодавців України до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та Голови НКРЕКП Валерія Тарасюка.

Як зазначається, промислові підприємства зацікавлені взяти участь у розбудові системи розподіленої генерації електроенергії. Частина компаній-членів ФРУ вже мають відповідні проекти, а деякі в процесі їх реалізації.

В той же час, уточнюється у зверненні, вони стикаються з рядом питань та проблем у регуляторному полі та потребують стратегічних рішень від влади. Тому для залучення промислових підприємств у розбудову електрогенерації в організації запропонували розробити чіткий план, в яких регіонах та яка саме генерація має бути побудована, забезпечити ліквідність ринку, врегулювати проблему багатомільярдних боргів на балансуючому ринкуелектроенергії, створити фонд страхування від воєнних ризиків, а також держфонд із відновлення енергетики та низку інших рішень.

Для прискорення розбудови маневрової генерації з використанням природного газу у ФРУ запропонували скоротити строк видачі ліцензій на виробництво та постачання електроенергії, спростити та здешевити процедури підключення електрогенеруючих установок до газорозподільних та газотранспортних мереж тощо.

Для обговорення поточних питань у Федерації роботодавців України запропонували керівництву НКРЕКП провести робочу нараду за участі представників ФРУ, промислових підприємств, Укренерго, Оператора ГТС України та інших зацікавлених сторін. Також там запропонували долучити представників ФРУ до роботи Штабу з підготовки до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, «Укренерго» планує упродовж цього року повністю розрахуватися з учасниками балансуючого ринку електроенергії та зменшити борги перед електростанціями до нуля. Для цього компанія планує одноразово залучити фінансування від донорів.

За словами голови правління компанії Володимира Кудрицького, погашення заборгованості на балансуючому ринку дозволить інвесторам у системи накопичення енергії, а також газовій піковій генерації мати адекватну економічну модель роботи на ринку

Теги: НКРЕКП промисловість фінансування модель Укренерго страхування

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