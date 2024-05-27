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«Жертв у «Епіцентрі» могло бути більше»: прокуратура повідомила про жахливу знахідку

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Жертв у «Епіцентрі» могло бути більше»: прокуратура повідомила про жахливу знахідку
Прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету
фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників

Жертв російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові могло бути набагато більше, адже неподалік від місця трагедії знайшли нерозірваний боєприпас. Про це сьогодні, 27 травня, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури. 

«Сьогодні прокурори спільно з працівниками ДСНС та слідчими СБУ і Нацполіції виявили нерозірваний боєприпас у близько 80 м від будівельного гіпермаркету, який зазнав ворожих авіаударів 25 травня. Попередньо, це також УМПБ Д-30», – заявили у прокуратурі.

«Жертв у «Епіцентрі» могло бути більше»: прокуратура повідомила про жахливу знахідку фото 1
фото: Харківська обласна прокуратура

Там зазначають, що цей боєприпас 25 травня дивом не долетів до будівельного гіпермаркету. Крім того, встановлено, що російські військові здійснювали корегування вогню за допомогою БпЛА-розвідників.

«Жертв у «Епіцентрі» могло бути більше»: прокуратура повідомила про жахливу знахідку фото 2
фото: Харківська обласна прокуратура

«Це свідчить про свідому тактику російської федерації, спрямовану на знищення цивільного населення Харкова», – йдеться у повідомленні.

У Харківській прокуратурі додали, що російська армія цілеспрямовано здійснила запуск одразу декількох боєприпасів, щоб спричинити якомога більше смертей серед працівників та відвідувачів, а також залякати мешканців міста.

Нагадаємо, Росія у суботу, 25 травня, нанесла черговий жорстокий удар по Харкову – по будівельному гіпермаркету. Кількість загиблих внаслідок удару по «Епіцентру» у Харкові зросла до 18 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов 27 травня.

У лікарнях перебуває 21 людина: «Серед постраждалих – одна дитина 13 років, яка перебуває у стані середньої важкості з позитивною динамікою». Також зазначається, що дві людини перебувають у реанімації у важкому стані.

Також з’явилося відео моменту удару по гіпермаркету. Відео опублікував начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов.

«На відео, з яким зараз працюють слідчі, – момент удару. Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами», – написав правоохоронець у Facebook.

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Теги: росія окупанти прокуратура армія прокурор військові Facebook населення відео дитина

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