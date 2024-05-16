ЄС розпочинає нове розслідування проти Meta: причина у дитячій безпеці

Єврокомісія: «Комісія стурбована тим, що системи Facebook і Instagram, зокрема їхні алгоритми, можуть стимулювати поведінкові залежності у дітей»

Материнській компанії Meta загрожують великі штрафи

Євросоюз розпочинає розслідування проти соціальних мереж Facebook і Instagram через потенційні порушення закону ЄС про цифрові послуги, повʼязаних із безпекою дітей. Про це сьогодні заявили регуляторні органи Євросоюзу, передає Reuters.

За законом Європейського Союзу про цифрові послуги, який набув чинності минулого року, технологічні компанії зобовʼязані докладати більше зусиль для боротьби з незаконним і шкідливим вмістом на своїх платформах.

Європейська комісія заявила, що вирішила розпочати детальне розслідування щодо Facebook та Instagram через занепокоєння тим, що вони не приділяли достатньо уваги ризикам для дітей.

«Комісія стурбована тим, що системи Facebook і Instagram, зокрема їхні алгоритми, можуть стимулювати поведінкові залежності у дітей», – заявила Єврокомісія.

Крім того, Єврокомісія занепокоєна ненадійністю методів перевірки віку, які впроваджує Meta. Там вважають, що діти можуть легко отримати доступ до неприйнятного контенту в соцмережах.

Нагадаємо, у восьми країнах Євросоюзу організації захисту прав споживачів подали скарги до національних органів захисту даних проти компанії Meta, стверджуючи, що корпорація незаконно збирає дані користувачів платної підписки на Facebook без реклами.

Також Брюссель має намір розпочати перевірку соцмережі Facebook та Instagram, через занепокоєння, що компанія Meta робить замало для протидії російській дезінформації, напередодні євровиборів.