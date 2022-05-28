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    Економіка та фінанси

    Чи зростуть ціни на опалення та газ: роз’яснення РНБО

    Ціна на газ становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу&nbsp; - Чи зростуть ціни на опалення та газ: роз’яснення РНБО
    Ціна на газ становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу 
    фото: glavcom.ua

    Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» утримує ціну на газ у межах річного тарифного плану

    Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони зібрав інформацію про ціни на газ та маніпуляції на цій темі. Про це ідеться у Telegram-каналі відомства.

    Фейк – в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі

    10 травня 2022 року Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання протягом дії воєнного стану та подальшого відновлення».

    Законопроект передбачає запровадження мораторію на підвищення цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та супутні послуги.

    «На платіжках українців це не позначиться», – зазначив НАК «Нафтогаз України».

    Фейк – усе одно ціна на газ зросте, а нас поставлять перед фактом

    Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» утримує ціну на газ у межах річного тарифного плану «Фіксований». Таке рішення було ухвалене через воєнний стан.

    Ціна на газ становить 7,96 грн/куб. м з ПДВ, без вартості розподілу (постачання). Договори між 2,2 млн українських домогосподарств і компанією будуть автоматично продовжені.

    Раніше повідомлялося, що НАК «Нафтогаз України» розпочав передарбітражну процедуру через невиконання «Газпромом» умови «качай або плати» за контрактом на організацію транзиту природного газу.

    Нагадаємо, що «Нафтогаз» в умовах війни кардинально міняє структуру компанії.

    Також «Нафтогаз» повідомив, на скільки впаде транзит газу через війну.

    Читайте також: Глава «Нафтогазу» попередив «Газпром»: за невиконання умов договору про транзит газу доведеться сплатити $12 млрд
    Теги: росія окупанти газ Нафтогаз України РНБО Газпром війна ціни опалення транзит ПДВ воєнний стан Україна послуги окупація #stoprussia
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    Чи зростуть ціни на опалення та газ: роз’яснення РНБО