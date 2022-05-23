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    Польща достроково розриває газовий контракт із Росією

    Польські газові сховища заповнені на 84%, тоді як середній європейський показник зараз становить приблизно 30% - Польща достроково розриває газовий контракт із Росією
    Польські газові сховища заповнені на 84%, тоді як середній європейський показник зараз становить приблизно 30%
    фото з відкритих джерел

    Уряд Польщі завжди знав, що «Газпром» не є надійним партнером

    Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році і яка діяла до кінця 2022 року. Про це заявила міністр клімату та довкілля Польщі Анна Москва.

    «Польща денонсує міжурядову газову угоду 1993 року щодо Ямалу. Агресія Росії проти України підтвердила вірність рішучості польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що «Газпром» не є надійним партнером», – написала вона в Twitter.

    Як передає Інтерфакс, у Польщі заявили про вирішення проблеми з газом після припинення постачання з РФ.

    «У нашій країні ми найкраще підготовлені до цієї газової кризи в Європі», – зазначив в ефірі місцевого телебачення віце-прем'єр Польщі Яцек Сасін.

    За словами Сасіна, польські газові сховища заповнені на 84%, тоді як середній європейський показник зараз становить приблизно 30%.

    Віце-прем'єр Польщі додав, що «брак російського газу вдалося покрити імпортом з інших напрямків». Так, 1 травня було відкрито газотранспортну зв'язку з Литвою, з портом Клайпеди, де у розпорядженні Польщі 2 млрд кубометрів газу на рік.

    Трубопровід «Ямал-Європа» проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи, і з початку війни його використання різко скорочується.

    Німецький енергетичний регулятор применшив вплив зупинки використання газогону на постачання. У заяві агентству Reuters йшлося, що припинення потоків газу через «Ямал» не поставить під загрозу постачання до Німеччини, тому що «протягом кількох тижнів цим трубопроводом практично не йде газ до Німеччини».

    Теги: росія Польща газ Газпром
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    Польща достроково розриває газовий контракт із Росією