Тарифи на газ під час війни. Влада готує важливе рішення

Газ дорожчати не буде

На період війни ціни на газ для населення мають залишитися без змін. Про це йшлося під час селекторної наради з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз», віцепрем'єр-міністеркою та міністеркою економіки України Юлією Свириденко, міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим, директором Асоціації міст України Олександром Слобожаном, начальниками обласних військових адміністрацій та мерами міст.

Варіанти компенсації державою дельти між ринковою вартістю газу та чинним тарифом для споживачів підприємств ТКЕ зараз аналізується і буде запропоновано на розгляд Верховної Ради України.

«Основна мета законопроєкту, який зараз розробляється, – збереження чинних тарифів на газ та тепло для населення як мінімум на час війни», – ішлося під час наради.

Раніше РНБО пояснило, Ччи зростуть ціни на опалення та газ.

Тим часом збитки операторів газових мереж від російської агресії сягнули 10 млрд грн.

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