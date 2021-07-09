Глава Мінфіну заявив про досягнення компромісу між Україною та МВФ

У Мінфіні кажуть, що «переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з ряду питань»

Під час перемовин між Україною та Міжнародним валютним фондом сторони досягли компромісу у питаннях антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та незалежності НАБУ. Незабаром очікується угода на рівні персоналу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів за результатами зустрічей міністра фінансів Сергія Марченка та представників МВФ у США.

Представники МВФ відзначили прогрес України в проведенні реформ, необхідних для продовження програми співпраці, наголосили у Мінфіні.

У відомстві кажуть, що «переговори дозволили узгодити позиції обох сторін та досягти компромісу з ряду питань, зокрема, щодо антикорупційної реформи, реформи корпоративного управління та питання незалежності НАБУ».

За словами Марченка, Україна досягла значних результатів у виконанні структурних маяків МВФ. Він наголосив, що Верховна Рада у короткий термін ухвалила ряд законопроєктів, необхідних для продовження програми співпраці з МВФ.

Однак експерти МВФ зазначили, що рішення КСУ призвели до відкату антикорупційних зусиль, що потребує відповідної реакції з боку української влади.

Сторони домовились про тісну комунікацію та спільну роботу для можливості досягнення Staff level agreement найближчим часом.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна має закрити три головні питання, щоб про продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом та отримати наступний транш. Вимоги стосуються НАЗК, НАБУ та Вищої ради правосуддя.

Як писав «Главком», Міжнародний валютний фонд очікує від України більшого прогресу для отримання нашою країною другого траншу в рамках програми stand-by. Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс 10 червня.

«Деякого прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду необхідно більше», – сказав він.