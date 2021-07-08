П'ять пріоритетів Байдена на переговорах з Зеленським

США хочуть бачити не санкції, а кримінальні справи, які доводяться до вироку

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Госсекретарь США Блинкен озвучил 5 приоритетов Байдена на переговорах с Зеленским

Госсекретарь США Энтони Блинкен огласил приоритеты для достижения прогресса в Украине, которые находятся в поле зрения США.

Без дипломатических тонкостей это называется так:

Блинкен заранее озвучил повестку встречи президента США Байдена с президентом Украины Зеленским, которая состоится в конце июля.

Цель Зеленского на этой встрече проста:

получить дешевый кредит МВФ несмотря на невыполнение меморандума с МВФ.

Цели Байдена – стратегические:

Показать, что без выполнения ранее взятых на себя Зеленским обязательств какие-либо новые проекты сотрудничества с Украиной обсуждаться не будут. Кредит снова просто так не дадут.

С мая 2019-го года, то есть с момента вступления в должность Зеленского, США не назначают нового Чрезвычайного и полномочного посла в Украине, двусторонние отношения по ряду направлений приостановлены, провален меморандум Украины с МВФ, провалена совместная со спецслужбами США операция по захвату «вагнеровцев», провалена реформа корпоративного управления, провалена судебная и антикоррупционные реформы. Украина нарушила свои собственные обязательства.

Итак, какие 5 пунктов требует выполнить Блинкен от Зеленского, и о чем будет говорить Байден:

1. Реформа Высшего сове6та правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. То есть увольнение этого состава и набор новых членов ВСП и ВККС, за которыми нет коррупционных шлейфов и есть достаточные компетенции, и которые смогут быть независимы от приказов Офиса президента, что устранит основу судейской коррупции;

2. Переизбрание руководства НАБУ и САП на конкурсах, независимых от вмешательства Офиса президента. На данный момент конкурс на избрание прокурора САП заблокирован по команде Офиса президента, и уже год как государство не обеспечивает назначение нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, что серьезно блокирует расследования;

3. Независимость корпоративного управления в государственных корпорациях. США обеспокоены фактической ликвидацией самостоятельности корпораций после незаконного увольнения по приказу Зеленского главы НАК «Нафтогаз» Коболева, все западные дипломаты начинают разговор о проблемах в Украине именно с этой темы;

4. Демилитаризация и деполитизация Службы безопасности, которая при Зеленском бросила главные силы на сбор черной кассы на таможне, в теневой экономике, и наездах на бизнес. Очевидно, США хотят ограничить беспредельные возможности Зеленского по давлению на бизнес.

5. Пятый пункт Блинкена стоит процитировать: «Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно старшее должностное лицо не судилось и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее».

США хотят видеть не санкции, а уголовные дела, которые доводятся до приговора. 7 июня помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил: «Мы надеемся увидеть дальнейшие шаги украинского правительства, в том числе в судах, чтобы привлечь коррупционеров к ответственности в ближайшие месяцы и годы» и назвал партнера президента Зеленского Игоря Коломойского известным в США коррупционером.

Впрочем, судя по войне, которую Зеленский развязал против НАБУ и САП, чтобы защитить Олега Татарова и других близких к ОП коррупционеров, до судов дела доводить не собираются.

Разговор с Байденом предстоит тяжелый. Например, Зеленский до сих пор сохраняет подконтрольный Окружной админсуд Киева, хотя в меморандуме МВФ обещал лишить его полномочий не позднее августа 2020-го года. Прошел год, но ОАСК продолжает работать, потому что Слуги народа отказываются рассматривать законопроект о его ликвидации. Зеленский блокирует расследование по провалу спецоперации по захвату «вагнеровцев» и по серии других провалов ГУР МО в 2020-м году, Слуги народа в Раде заняты имитацией процесса. Закон об СБУ все еще обсуждается и далек от окончательного принятия.

Президент Байден глубоко владеет ситуацией в Украине, и антикоррупционная реформа, реформа корпоративного управления – все это начиналось при его активном непосредственном участии.

Посмотрим, удастся ли Зеленскому снова получить новый кредит и еще на год перекрыть текущие выплаты без исполнения большинства американских требований. Если Вашингтон даст денег без выполнения меморандума с МВФ 2020-го года, реформы и расследования в Украине снова будут остановлены.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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