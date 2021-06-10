МВФ чекає від України більшого прогресу для отримання другого траншу

Ще 12 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без результату

Фонд продовжує вести дискусії з Україною з приводу досягнення цілей, необхідних для виділення другого траншу кредиту

Міжнародний валютний фонд очікує від України більшого прогресу для отримання нашою країною другого траншу в рамках програми stand-by. Про це заявив представник МВФ Джеррі Райс 10 червня.

«Деякого прогресу досягнуто, але для завершення першого перегляду необхідно більше», – сказав він.

За словами Райса, МВФ продовжує вести дискусії з Україною з приводу досягнення цілей, необхідних для виділення другого траншу кредиту.

Райс, не розкриваючи деталей, нагадав, що метою оговорених у рамках програми заходів є, зокрема, поліпшення управління в Нацбанку і законодавства про банківський нагляд, середньострокове зниження бюджетного дефіциту, посилення антикорупційної вертикалі і судової системи.

Нагадаємо, нещодавно Рада прийняла за основу законопроєкт, необхідний для співпраці з МВФ.

9 квітня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на 3,6 млрд СПЗ, або близько $5 млрд, негайним виділенням першого траншу в розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу планувалося чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року.

Раніше радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 - лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.