Україна хоче відмовитися від кредитів МВФ – «слуга» Гетманцев

Данило Гетманцев зазначив, що Україна зараз веде перемовини щодо отримання траншу від МВФ, але в майбутньому планується відмова від кредитування

Поки в Україні чекають чергового траншу від МВФ, у Верховній Раді думають відмовитися від цієї практики

Міжнародний валютний фонд –це міжнародна фінансова установа, яка надає кредити країнам, що перебувають у глибоких структурних кризах. Отримання кредиту від МВФ – це свідчення того, що Україна знаходиться у кризі й що з цієї кризи треба виходити.

Про це у п'ятницю ввечері заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев, пише видання «Подробности».

Нардеп зазначив, що Україна зараз веде перемовини щодо отримання траншу від МВФ, але в майбутньому планується відмова від кредитування у Фонді.

«Безперечно, ми можемо обійтися без МВФ. Це буде зробити складніше, бо ті гроші, які ми залучаємо на зовнішніх ринках, вони будуть коштувати дорожче. Вони будуть лягати на наш державний бюджет більшим тягарем у вигляді вищих відсотків. Ми ставимо перед собою мету припинити кредитування в Міжнародному валютному фонді», – наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, на днях у МВФ заявили, що Фонд чекає від України більшого прогресу для отримання другого траншу.

До слова, нещодавно Рада прийняла за основу законопроєкт, необхідний для співпраці з МВФ.

9 квітня 2020 року МВФ затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на 3,6 млрд СПЗ, або близько $5 млрд, негайним виділенням першого траншу в розмірі $2,1 млрд.

Після виділення першого траншу планувалося чотири перегляди програми: за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року.

Раніше радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що якщо Міжнародний валютний фонд відмовиться надавати Україні кредит до вересня, витрати держбюджету будуть скорочені.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 - лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.