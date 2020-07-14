Глава МВФ закликала Зеленського зберегти незалежність Нацбанку



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Глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала зберегти незалежність Нацбанку

Політика НБУ, яка заслуговувала на довіру, сприяла стабілізації економіки України, наголосила Георгієва

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва у розмові з президентом України Володимиром Зеленським закликала зберегти незалежність НБУ.

Про це йдеться в заяві Георгієвої за результатами переговорів із Зеленським, які відбулися у вівторок.

«Я провела сьогодні відкриту дискусію з президентом Володимиром Зеленським щодо занепокоєння щодо тиску на Національний банк України (НБУ). Реформа НБУ та її результати за останні п’ять років є історією цілковитого успіху для України. Незалежний центральний банк допомагає макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів та захищає фінансову систему», - зазначила глава МВФ.

Вона підкреслила, що це все є «найважливішими передумовами для інвестицій та зростання».

Політика НБУ, яка заслуговувала на довіру, сприяла стабілізації економіки України, наголосила Георгієва. Вона додала, що успішне очищення фінансового сектора країни, «зруйнованого шахрайством», також було досягнуто завдяки діям Національного банку.

«Збереження незалежності НБУ відповідає інтересам України, і це також є вимогою поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала президента Зеленського дотримуватися обґрунтованої грошово-кредитної та фінансової політики – вони є ключовими для посилення інвестицій, а також інклюзивного зростання», - заявила директор-розпорядник МВФ.

Напередодні нардеп фракції «Слуга народу» Олександр Качура повідомив, що Зеленський презентував «слугам» кандидатів на голів Нацбанку і АМКУ. Однак ім'я кандидата на посаду керівника Нацбанку досі не оголошено.

Разом з тим раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня. Зокрема, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.