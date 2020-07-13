Зеленський презентував «слугам» кандидатів на голів Нацбанку і АМКУ



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Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» представив кандидатів на держпосади Фото: Галина Янченко/Фейсбук

Імен кандидатів на посади нардеп не назвав

Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні парламентської фракції «Слуга народу» презентували кандидатів на посади глави Національного банку України, голови Антимонопольного комітету України та віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу, повідомив народний депутат фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

«Президент із прем'єром презентували кандидатів на посаду глави НБУ, Антимонопольного комітету, віце-прем'єра ОПК», - написав Качура у своєму Telegram-каналі в понеділок.

У той же час імен кандидатів він не назвав.

Раніше повідомлялося, що сьогодні ввечері проходить засідання фракції «Слуга народу».

Разом з тим раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що Верховна Рада може розглянути кадрові питання у п'ятницю, 17 липня. Зокрема, голову НБУ поки не обиратимуть, а обиратимуть віцепрем'єра з промисловості та голову Антимонопольного комітету.

Раніше «Главкому» повідомило високопоставлене джерело в уряді, що віцепрем’єром із оборонно-промислового комплексу (ОПК) – главою нового Міністерства ОПК може стати колишній голова Державного космічного агентства України Олег Уруський. Нині він очільник приватної компанії «Прогрестех-Україна», за якою стоять росіяни.

Нагадаємо, 3 липня Верховна Рада звільнила Якова Смолія з посади голови Нацбанку.

Зазначимо, що Яків Смолій очолював Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ. 3 липня, під час звіту у парламенті, Смолій повідомив подробиці щодо політичного тиску на Національний банк.

Bloomberg написав, що відставка Смолія стала причиною скасування угоди про випуск 12-річних євробондів України.

Своєю чергою інвестори погіршили оцінку бізнес-клімату України до рівня 2015 року.

У Міністерстві фінансів вважають, що відставка голови Національного банку Якова Смолія не вплине на курс національної валюти.