Глава Нацбанку спрогнозував інфляцію до кінця року

НБУ прогнозує інфляцію у 9,6% на кінець року

За очікуваннями Нацбанку, пік зростання споживчих цін припадає на вересень–жовтень цього року

Національний банк зберігає прогноз інфляції на рівні 9,6% у 2021 році. Про це на брифінгу сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

«За нашими очікуваннями пік зростання споживчих цін припадає на вересень–жовтень цього року. Надалі інфляційний тренд розвернеться у бік зниження і наприкінці року інфляція сповільниться до 9,6%», – сказав Шевченко.

Він зазначив, що надалі інфляція сповільнюватиметься завдяки вичерпанню ефектів низької бази порівняння, збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку та високим цьогорічним урожаям сільськогосподарських культур.

Зростання споживчих цін також стримуватиметься дією попередніх кроків Національного банку з посилення монетарної політики – оптимізації її операційного дизайну, повного згортання антикризових монетарних заходів і підвищення облікової ставки.

«За підсумками 2022 року очікуємо її (інфляцію, – ред.) зниження до 5%», – резюмував Шевченко.

Як відомо, основним інструментом, за допомогою якого Нацбанк впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними Нацбанку, в Україні зміна облікової ставки Нацбанку найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

Сьогодні Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 8,5%.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: при більш низькому прогнозованому показнику інфляції в порівнянні з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Зазначимо, що інфляція в річному вимірі у вересні 2021 року склала 11,0%, що більше ніж удвічі вище, ніж цільовий рівень НБУ (5%).

Зазначимо, у державному бюджеті на 2021 рік закладено рівень інфляції на рівні 7,3% (грудень до грудня попереднього року). Це офіційний прогноз Мінекономіки, затверджений Кабінетом міністрів.

До слова, інфляція в Єврозоні сягнула 13-річного максимуму: що найбільше подорожчало.

Раніше НБУ спрогнозував, коли ціни в Україні сягнуть піку.

Також Нацбанк обіцяв, що зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців.