Нацбанк: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців

Топменеджер НБУ запевнив, що цього року українці ще матимуть старі тарифи

Підвищення цін на газ, яке відбувається сьогодні на глобальних ринках, на цьогорічних тарифах майже не позначиться, враховуючи дію річних контрактів для домогосподарств. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє пресслужба Національного банку.

«Мабуть, усіх цікавить підвищення цін на газ, яке відбувається зараз на глобальних ринках, незважаючи на певну корекцію впродовж останнього тижня. На нашу думку, на цьогорічних тарифах це майже не позначиться, враховуючи дію річних контрактів для домогосподарств», ‒ зазначив Ніколайчук.

За його словами, наступного року реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

Ніколайчук нагадав, що в липні Національний банк очікував, що пік інфляції у 2021 році припаде на вересень–жовтень. На його думку, в новому жовтневому прогнозі це припущення залишиться незмінним. Високі цьогорічні врожаї багатьох сільськогосподарських культур дадуть імпульс для стрімкого зниження цін на продовольчі товари, що, зокрема, подорожчали у вересні.

«Тож в цьому році ми очікуємо, що інфляція сповільниться нижче 10%, а наступного року ‒ повернеться до цілі НБУ 5%. Ми бачимо, що такий сценарій є цілком імовірним, але для цього потрібні відповідні монетарні умови», ‒ додав заступник голови НБУ.

Напередодні ціна на газ у Європі оновила історичний максимум та наблизилася до $2 тис. за кубометр.

Тим часом ще наприкінці вересня через рекордні ціни на газ місцева влада почала піднімати тарифи. А борги за комуналку сягнули 60 млрд гривень.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Також Кабмін, починаючи з IV кварталу, виділить субвенцію з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9).

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.