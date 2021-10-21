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    Нацбанк зареєстрував ще 14 колекторських компаній

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    В Україні зареєстровано ще 14 колекторських компаній - Нацбанк зареєстрував ще 14 колекторських компаній
    В Україні зареєстровано ще 14 колекторських компаній
    Фото з відкритих джерел

    На сьогодні вже зареєстровані 47 колекторських компаній

    Ще 14 юридичних осіб пройшли реєстрацію в Національному банку та набули статусу колекторських компаній. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

    За даними НБУ, до реєстру колекторських компаній внесені:

    • ТОВ «Колекторська компанія «Арго»;
    • ТОВ «Колекторська компанія «Аспект Фінанс»;
    • ТОВ «Спеціалізована компанія «Фарес»;
    • ТДВ «Інтер-Ріск Україна»;
    • ТОВ «Фінколлект Україна»;
    • ТОВ «Кредитно-Виконавча Служба»;
    • ТОВ «Дельта М Колекшн»;
    • ТОВ «Дельта М Фінанс»;
    • ТОВ «Дельта М. Бізнесові Рішення»;
    • ТОВ «Дельта М Груп»;
    • ТОВ «Дельта М. Бізнес»;
    • ТОВ «Юридичне об’єднання «Дельта М»;
    • ТОВ «Дельта М Юкрейн»;
    • ТОВ «Перша Професійна Приватна Виконавча Служба».

    Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив такі рішення 18 жовтня.

    Таким чином на сьогодні вже зареєстровані 47 колекторських компаній.

    До слова, у Києві судять угруповання, яке погрозами вимагало у громадян повернення боргів. Фігуранти дзвонили клієнтам фірми, а також особам, які не мали відношення до кредитів, та погрожували застосуванням фізичного насильства до них та їхніх родичів, знищення майна, якщо вони не повернуть заборгованість по кредитах компанії. Вони вимагали від 1,5 тис. грн до 180 тис. грн. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, з 14 липня в Україні по-новому запрацювали фінустанови і колекторські компанії із простроченою заборгованістю.

    До відома, Національний банк України надав роз'яснення щодо правомірності дій колекторів, які допомагають фінустановам отримати від боржників непогашені кредитні кошти. У НБУ також пояснили, як захистити себе у випадку погроз чи нав’язливих дзвінків.

    Теги: Національний банк кредит банк бізнес НБУ
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    Нацбанк зареєстрував ще 14 колекторських компаній