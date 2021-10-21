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    Інфляція в Єврозоні сягнула 13-річного максимуму: що найбільше подорожчало

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    Промислові товари та харчі подорожчали на 2,1 відсотка - Інфляція в Єврозоні сягнула 13-річного максимуму: що найбільше подорожчало
    Промислові товари та харчі подорожчали на 2,1 відсотка
    фото: eurointegration.com.ua

    Вартість електроенергії в Європі досягла історичних максимумів на тлі зниження постачання газу з Росії та Норвегії

    Річна інфляція в єврозоні зросла у вересні до 3,4 відсотка. Це рекордний показник з часів світової фінансової кризи 2008 року, повідомляється на сайті європейського статистичного агентства Eurostat.

    У серпні цей показник становив три відсотки.

    Найнижчі показники в річному вираженні були зареєстровані на Мальті (0,7 відсотка), в Португалії (1,3 відсотка) та Греції (1,9 відсотка). Найбільше ціни зросли в Естонії, Литві (по 6,4 відсотка) та Польщі (5,6 відсотка).

    Найбільше зросли за рік ціни на енергоносії: на 17,4 відсотка. Промислові товари та харчі подорожчали на 2,1 відсотка. Послуги подорожчали на 1,7 відсотка.

    Базова інфляція (без урахування енергоносіїв та цін на харчі) зросла в серпні до 1,9 відсотка. Торік цей показник становив 1,6 відсотка. Економісти очікували такого розвитку подій. Базову інфляцію нерідко вважають надійнішим показником, оскільки вона зазнає менших коливань.

    Зростання цін в Німеччині досягло максимуму майже за три десятиліття. Інфляція в головній економіці Європи у вересні зросла до 4,1 відсотка, перевищивши середню оцінку економістів. Основна причина зростання цін полягає в енергетичній кризі. Вартість електроенергії в Європі досягла історичних максимумів на тлі зниження поставок газу з Росії та Норвегії.

    Нагадаємо, раніше інфляція у єврозоні у серпні сягнула 10-річного максимуму. У серпні 2021 року річна інфляція в єврозоні попередньо сягає 3%, коли у липні була 2,2%.

    До слова, в Україні у вересні 2021 року споживчі ціни у порівнянні з серпнем зросли на 1,2%. Базова інфляція у вересні 2021 року становила – 1,3% у порівнянні з серпнем цього року, а з початку року – 5,5%.

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    Теги: інфляція економіка Європа бізнес ціни криза послуги
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    Інфляція в Єврозоні сягнула 13-річного максимуму: що найбільше подорожчало