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  4. Голова НБУ повідомив про угоду з Італією, яка спростить життя українським біженцям
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    Економіка та фінанси

    Голова НБУ повідомив про угоду з Італією, яка спростить життя українським біженцям

    Українці в Італії зможуть обміняти до 10 тис. гривень на євро - Голова НБУ повідомив про угоду з Італією, яка спростить життя українським біженцям
    Українці в Італії зможуть обміняти до 10 тис. гривень на євро
    фото: Facebook Кирила Тимошенка

    До програми обміну готівкової гривні в Італії приєднається близько 400 відділень банків

    Українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування, зможуть обміняти до 10 тис. гривень на євро у філіях центробанку Італії та відділеннях ключових комерційних банків. Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.

    «Ми очікуємо, що до цієї програми обміну приєднається близько 400 відділень. Їх перелік буде опубліковано на сайті Банку Італії. Там же зазначатиметься й обмінний курс», — написав Шевченко.

    Очільник українського Нацбанку також додав, що програма обміну готівкової гривні розповсюджується й на неповнолітніх осіб без супроводу, від їх імені обміняти гривні зможуть законні опікуни.

    Згідно з угодою з Банком Італії, процес обміну буде налагоджено вже до кінця червня.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бельгія з 1 червня запускає обмін готівкової гривні на євро для українських біженців.

    Також повідомлялося, що біженці з України можуть отримати кредит в Європі. Головне, що треба для цього зробити – це довести свою позитивну кредитну історію.

    із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

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    Теги: війна Італія Україна Кирило Шевченко біженці НБУ
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    Голова НБУ повідомив про угоду з Італією, яка спростить життя українським біженцям