Де українські біженці в Польщі можуть отримати допомогу: роз'яснення МЗС

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 2,6 млн громадян виїхали до Польщі

Для українських переселенців у Польщі створили сайт UA HELP, завдяки якому можна отримати необхідну інформацію про комфортне перебування у цій країні

Міністерство закордонних справ України разом з Інститутом когнітивного моделювання та командою Romanuke створили сайт UA HELP, за допомогою якого українці-переселенці можуть отримати інформацію про виїзд, документи, безкоштовну допомогу. Як повідомила пресслужба МЗС, запрацював спеціальний UAHelpBot у Telegram.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад 2,6 млн громадян виїхали до Польщі. Він подякував Варшаві за допомогу в забезпеченні наших переселенців усім необхідним та заявив, що додаткові ресурси стануть у нагоді під час перебування у Польщі.

Завдяки сайту UA HELP та боту UAHelpBot, громадяни України зможуть знайти актуальну інформацію щодо:

умов перетину державного кордону для дорослих та дітей;

умов перебування в Польщі;

дані щодо отримання документів та відповідного статусу – біженця або тимчасового захисту.

Окрім цього, на спеціальному сайті UA HELP українські переселенці, які перебувають у Польщі, зможуть:

знайти роботу;

отримати роз’яснення, стосовно медичної та фінансової допомоги;

знайти дошкільний заклад або школу для своїх дітей.

У МЗС зазначили, що переселенці у додаткових сервісах знайдуть контакти гарячих ліній, центрів допомоги та фондів, які надають підтримку українцям у Польщі.

За даними ООН, кількість українських біженців перевищила 5 млн осіб. За квітень виїхали понад 1,151 млн українців, тоді як у березні країну залишили 3,4 млн людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виділить 2 млрд євро на витрати з утримання біженців з України. Вони з 1 червня почнуть отримувати базові державні допомоги.



