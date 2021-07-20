Голові Нацбанку Шевченку загрожує відставка – Financial Times

Нещодавно Нацбанком прокотилася хвиля звільнень

Голові Національному банку України Кирилу Шевченку може загрожувати відставка. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на два джерела, наближені до президента України Зеленського.

«Але чергові кадрові перестановки ще більше ускладнять переговори про позику МВФ», – підкреслює видання.

Шевченко в інтерв'ю виданню заявив, що вікно, доступне для затвердження кредиту, «є не таким значним, як ми хотіли б». Але він вважає, що МВФ виділить Україні 3,2 млрд дол цього року.

«Україна отримає ще 2,7 млрд доларів в результаті аллокації спеціальних прав запозичення, які планують затвердити у серпні», – додає видання.

Кирило Шевченко – банкір, що був призначений головою НБУ 16 липня 2020 року. З 14 серпня 2020 року є членом Національної інвестиційної ради. Також був радником з травня по вересень 2009 року колишньої прем'єр-міністерки України Юлії Тимошенко.

Раніше Нацбанком прокотилася хвиля звільнень. Так, 1 липня Нацбанк залишив третій за добу директор департаменту. Директор департаменту супроводу кредитів Національного банку Олег Новаковський заявив, що завершує роботу в НБУ.

Напередодні стало відомо, що з Національного банку України звільняється директор департаменту фінансової стабільності Віталій Ваврищук.

Також усі керівники департаменту ліцензування Національного банку України подали заяви на звільнення.

У заяві йдеться про те, що наразі продовження роботи департаменту в НБУ є неможливим через централізацію прийняття рішень в одних руках та заміна колегіальності директивним прийняттям рішень.

За словами очільників департаменту, регулятор відійшов від прозорого прийняття рішень, невтручання у наглядові процеси, своєчасної та неупередженої комунікації рішень та автономії департаментів у формуванні своєї професійної позиції.

13 липня стало відомо, що Нацбанк залишає Сологуб – один із останніх менеджерів команди Гонтаревої.