Нацбанк залишає Сологуб – один із останніх менеджерів команди Гонтаревої

Дмитра Сологуба призначили заступником голови правління Національного банку у березні 2015 року ще за часів, коли регулятор очолювала Валерія Гонтарева

Рада НБУ призначила нового заступника голови Нацбанку

Рада Національного банку України проголосувала за призначення на посаду заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, на цій посаді він замінить Дмитра Сологуба, у якого закінчився термін повноважень. Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

До свого призначення на посаду заступника голови правління НБУ Сергій Ніколайчук працював головою департаменту макроекономічних досліджень групи ICU, де, зокрема, відповідав за аналітичну підтримку інвестиційних рішень на ринках, що розвиваються, та на глобальних ринках капіталу.

Заступником голови НБУ призначено Сергія Ніколайчука

Ніколайчук також викладав у Київській школі економіки та Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. До вересня 2019 року він очолював департамент монетарної політики та економічного аналізу НБУ, тобто був підлеглим Дмитра Сологуба, якого й замінить на цій посаді.

У вересні 2019 року, коли було сформовано перший уряд Зеленського, а Міністерство розвитку економіки у ньому очолив Тимофій Милованов, Ніколайчук став заступником міністра економіки. На цій посаді від, серед іншого, відповідав за макроекономічне прогнозування уряду і залучення інвестицій в країну.

Дмитра Сологуба призначили заступником голови правління Національного банку у березні 2015 року ще за часів, коли регулятор очолювала Валерія Гонтарева. До цього він працював економістом-дослідником МВФ, а з 2007 по 2015 роки обіймав посаду начальника відділу аналізу та досліджень у Райффайзен банку Аваль.

Сологуба вважають головним ідеологом переходу України до моделі інфляційного таргетування. Відповідно до неї головним завданням Національного банку є підтримка інфляції на стабільно низькому рівні. Для України цей рівень було визначено у розмірі 5 +/- 1%.

Щоправда, за весь час, що режим таргетування інфляції діє в України, завести її у цільовий діапазон НБУ вдалося лише раз – за підсумками 2020 року, а вже у 2021 році ріст цін вийшов далеко за межі цілі НБУ.

Загалом у підпорядкуванні Сологуба у Нацбанку було чотири департаменти, відповідальні за монетарну політику, статистику та звітність, фінансову стабільність та методологію регулювання небанківських фінансових установ.

Після зміни голови Нацбанку у 2020 році Дмитро Сологуб опинився у своєрідній «опозиції» новому керівництву центробанку разом з Катериною Рожковою. За свої комунікації зі ЗМІ Сологуб та Рожкова отримали догани від Ради НБУ, законність яких оскаржили у судах.