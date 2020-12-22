До справи привласнення 50 млн грн банку «Аркада» причетні ще три особи

У сприянні привласненню президентом банку 50 млн грн підозрюються власник та керівники комерційних підприємств

Правоохоронці повідомили трьом особам про підозру у сприянні привласненню президентом АТ АКБ «Аркада» грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів «Еврика» та «Патріотика». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між банком «Аркада» та «підконтрольною» комерційною структурою укладено кредитний договір на 50 млн гривень, а в забезпечення виконання зобов’язань передано неіснуюче обладнання.

«Таким чином президент «Аркади», вступивши у змову з власником та керівниками комерційних підприємств, заволоділи вказаними коштами банку, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних підприємств із подальшим виведенням через придбання «сміттєвих» цінних паперів», - повідомила прокуратура.

Внаслідок неповернення кредитних коштів комерційною структурою та відсутністю заставного майна, банку «Аркада» як управителю фонду будівництва «Патріотика» та «Еврика» завдано збитків на суму 50 млн гривень.

Нараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив ліквідувати банк «Аркада».

На початку вересня суд взяв під варту президента банку «Аркада». 3 вересня йому повідомили про підозру у привласненні 50 млн грн.

«Київміськбуд» здійснює аудит щодо добудови житлових комплексів банку «Аркада». За його результатами, інвесторам буде запропонований можливий алгоритм завершення будівництва.