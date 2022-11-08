Google українізував додаток, що відтворює голос завдяки рухам очей

Важливість локалізації додатка відзначила Олена Зеленська

У Гугл ще кілька років тому розробили додаток, який допомагає людям із моторними та мовленнєвими порушеннями «говорити» очима, але тільки зараз він отримав українську локалізацію – тобто можливість говорити українською.

Механіка додатка геніально проста та складна водночас. Користувач має змогу зберегти певні фрази та завдяки руху очей відтворити їх голосом. Звісно, це не повноцінне спілкування, але це можливість для тих, хто втратив здатність розмовляти, або має вроджену проблему.

Важливість локалізації додатка також відзначила Олена Зеленська: «Одним із прикладів відповідальної взаємодії України зі світовими технологічними лідерами є локалізація додатка Look to Speak від Google. Приємно, що українські громадські організації у сфері охорони здоров’я, медичні установи та всі, хто цього потребує, можуть використовувати передові цифрові рішення, тепер адаптовані під потреби українських користувачів».

Нагадаємо, в Україні можуть з’явитися публічні точки Wi-Fi на випадок відключення електроенергії. Вони працюватимуть на акумуляторах Tesla Powerwall і терміналах Starlink. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.