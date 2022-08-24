Google присвятила дудл Дню Незалежності України

Цьогоріч назва компанії в пошуковику написана жовто-блакитною смужкою

До Дня Незалежності України компанія Google випустила свій новий дудл.

Цьогоріч назва компанії в пошуковику написана жовто-блакитною смужкою. Стрічка з національним прапором обвиває білий силует сокола. Цей птах у культурі багатьох народів є символом відваги та хоробрості.

Однак саме в Україні сокіл завжди був символом визвольної боротьби українців. Адже він у польоті схожий на тризуб – герб, який завжди хотіли знищити наші вороги.

Також символічними є й зображення в середині білого птаха. Там видніються два різні морські гребені – більші та менші хвилі. Вони можуть символізувати наші Чорне та Азовське моря. А знизу також є трикутники, які схожі на гори. Вони теж там різні, як українські Карпати та Кримські гори.

Нагадаємо, в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.