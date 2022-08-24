Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Google присвятила дудл Дню Незалежності України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Google присвятила дудл Дню Незалежності України

Цьогоріч назва компанії в пошуковику написана жовто-блакитною смужкою

До Дня Незалежності України компанія Google випустила свій новий дудл.

Цьогоріч назва компанії в пошуковику написана жовто-блакитною смужкою. Стрічка з національним прапором обвиває білий силует сокола. Цей птах у культурі багатьох народів є символом відваги та хоробрості.

Однак саме в Україні сокіл завжди був символом визвольної боротьби українців. Адже він у польоті схожий на тризуб – герб, який завжди хотіли знищити наші вороги.

Також символічними є й зображення в середині білого птаха. Там видніються два різні морські гребені – більші та менші хвилі. Вони можуть символізувати наші Чорне та Азовське моря. А знизу також є трикутники, які схожі на гори. Вони теж там різні, як українські Карпати та Кримські гори.

Нагадаємо, в Україні посилюють заходи безпеки на День Незалежності. У низці регіонів вводять додаткові обмеження і тривалу комендантську годину.

Читайте також:

Теги: День Незалежності

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У місцях проведення заходів працюватимуть посилені наряди
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки
Сьогодні, 03:10
Україна святкує День Незалежності
Україна святкує День Незалежності
Сьогодні, 00:43
Термометри покажуть до +33
Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23

Суспільство

Google присвятила дудл Дню Незалежності України
Google присвятила дудл Дню Незалежності України
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки
День Незалежності: МВС дало рекомендації українцям про правила безпеки
Пентагон показав, як вантажать партію боєприпасів для України
Пентагон показав, як вантажать партію боєприпасів для України
Україна святкує День Незалежності
Україна святкує День Незалежності
24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
24 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Полярники підняли український прапор над Антарктидою (відео)
Полярники підняли український прапор над Антарктидою (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Активність ворожої авіації: жителі більшості областей прокинулись від сирен
65K
Джонсон повідомив про нові плани Путіна щодо захоплення України
62K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
51K
У Дніпрі уламки ракет впали на приватні будинки, – мер
47K
Зеленський на зустріч із Дудою вбрався у вишиванку з танками (фото)
36K
Загарбник зізнався, що у них армія збоченців (відео)

Новини

Погода буде святковою: прогноз на День Незалежності
Вчора, 18:23
Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
22 серпня, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
22 серпня, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
22 серпня, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
22 серпня, 15:00

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту