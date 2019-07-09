Хорватія розпочала вступ до єврозони



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Завершити процес влада Хорватії планує до 2023 року

Уряд Хорватії надіслав офіційний лист у Брюссель, в якому повідомляється про бажання приєднатися до Європейського механізму обмінних курсів і до Європейського банківського союзу.

Про це заявив голова Єврогрупи Маріу Сентену в понеділок, 8 липня.

За його словами, це перший крок для того, щоб вступити в зону євро. Завершити цей процес влада Хорватії планує до 2023 року.

«Це перший необхідний крок для того, щоб вступити в зону євро. Хорватська влада намітила план дій, який дасть можливість полегшити перехід», - зазначив пан Сентену.

До слова, у країнах єврозони 28 травня запровадили в обіг нові банкноти в 100 і 200 євро.

Нагадаємо, купюра в 500 євро більше випускатися не буде. Було виявлено, що купюри саме такого високого номіналу найчастіше використовуються в операціях, пов'язаних з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків та фінансуванням тероризму.