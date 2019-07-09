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    Економіка та фінанси

    Хорватія розпочала вступ до єврозони

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    Хорватія розпочала вступ до єврозони

    Завершити процес влада Хорватії планує до 2023 року

    Уряд Хорватії надіслав офіційний лист у Брюссель, в якому повідомляється про бажання приєднатися до Європейського механізму обмінних курсів і до Європейського банківського союзу.

    Про це заявив голова Єврогрупи Маріу Сентену в понеділок, 8 липня.

    За його словами, це перший крок для того, щоб вступити в зону євро. Завершити цей процес влада Хорватії планує до 2023 року.

    «Це перший необхідний крок для того, щоб вступити в зону євро. Хорватська влада намітила план дій, який дасть можливість полегшити перехід», - зазначив пан Сентену.

    До слова, у країнах єврозони 28 травня запровадили в обіг нові банкноти в 100 і 200 євро.

    Нагадаємо, купюра в 500 євро більше випускатися не буде. Було виявлено, що купюри саме такого високого номіналу найчастіше використовуються в операціях, пов'язаних з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків та фінансуванням тероризму.

    Брюссель Хорватія влада
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