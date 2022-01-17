Рятуйся, хто може! За «Більшовик» взялася «інвестняня»

«Велика приватизація»: гучні арешти замість «великих інвестицій»

Арешт 100% акцій Першого київського машинобудівного заводу (ПКМЗ) «Більшовик» Державним бюро розслідувань – несподіваний поворот в історії зі скандальною приватизацією легендарного підприємства. Арешт відбувся у рамках кримінального провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна під час продажу об’єкта.

«Експертизою встановлено, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки», – повідомили в ДБР.

Нагадаємо, приватизація «Більшовика» відбулась у кінці жовтня минулого року. Провладна більшість у парламенті надзвичайно пишалась цією подією. Тоді нардеп від «Слуги народу», заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Підласа називала продаж «проривом».

«Йдеться не просто про додаткові кошти для державного бюджету. Це запуск величезного проєкту із залучення додаткових інвестицій в національну економіку. Інвестор також зобов‘язується забезпечити соціальний захист працівників і вкласти кошти в модернізацію виробництва», – розказувала вона.

Заради справедливості зазначимо, що «слуга» визнавала: ціна за об’єкт низька, однак з урахуванням усіх його проблем могла б бути ще нижчою: «з урахуванням боргу заводу, який має покрити покупець, ціна активу на початок торгів вже складала близько $2 млн за гектар території заводу. В комплекті з напівпорожніми цехами держава пропонувала інвестору обов’язок покрити 500 млн грн боргів, необхідність зберегти рештки виробництва і вирішити проблеми з документами й орендаторами цехів».

Навмисний продаж?

Аукціон із продажу 100% акцій «Більшовика» проходив у прямому ефірі 27 жовтня. Стартова ціна – 1,389 млрд грн. Крок аукціону становив 20 млн грн. У підсумку об’єкт продали за 1,429 млрд грн.

«Слуга» Підласа із Дмитром Сенниченком, який обіймав посаду голови Фонду держмайна, під час аукціону з продажу «Більшовика» (Фото: Facebook Роксолани Підласої)

У торгах перемогло ТОВ «Дженерал Комерс». За даними сервісу Youcontrol, ця компанія була зареєстрована у 2018 році у Києві, її статутний капітал становить 4 тис. грн. Директор компанії – Ігор Хижняк, засновників троє: Володимир Долгополов, АТ «ЗНВКІФ «Ларам Систем» (кінцевим бенефіціаром якого є Олексій Баранов) та «АБ Пілар Холдінгз Лімітед» (Кіпр). Сфера діяльності ТОВ – неспеціалізована оптова торгівля. Ключова деталь – «Дженерал Комерс» пов'язана із бізнес-групою екс-нардепа від Партії регіонів, олігарха Василя Хмельницького. Долгополов також є співзасновником ТОВ «КУА ЮДП Ессет Менеджмент».

Розмір статутного капіталу компанії, яка придбала об’єкт за 1,429 млрд грн, становить лише 4 тис. грн

Головна цінність колишнього промислового гіганта в тому, що корпуси «Більшовика» розташовані на 35 га землі у столиці поблизу станції метро «Шулявська». Саме це й цікавило впливового інвестора, який має значний досвід у забудові столиці.

«Існує міф про нібито 35 га землі в центрі Києва, які «купив» інвестор. Насправді земля не належить «Більшовику», вона належить місту. За генпланом Києва територія заводу знаходиться в промисловій зоні і наразі будівництво житла, наприклад, там неможливе. Для житлової забудови потрібні рішення міської ради і зміни до генплану», – переконувала Підласа.

Геть інший погляд на приватизацію «Більшовика» має народний депутат фракції «Батьківщина», перший заступник голови парламентського комітету з питань економічного розвитку Сергій Тарута. Він від початку не поділяв захвату від продажу заводу. На думку нардепа, коло потенційних інвесторів було заздалегідь обмеженим. Задля того ж, щоб вважати продаж чесним та прозорим, слід було, на думку Тарути, «вичистити» об’єкт перед аукціоном.

«З цим об’єктом пов’язано дуже багато проблем, і для нормальних потенційних інвесторів це стало гальмівним фактором – адже ці проблеми можна вирішити, тільки якщо у тебе є певний вплив на тих, хто ухвалює рішення: на переоформлення землі, на будівництво, на перепрофілювання об’єкту. Це обмежене коло забудовників, а тому частина потенційних інвесторів, які могли б заплатити за об’єкт, відсікалась від початку. До слова, наявність таких проблем також впливає на вартість», – пояснює Тарута у коментарі «Главкому».

Разом із тим, нардеп вважає, що провини Фонду держмайна у тому, що «Більшовик» дістався впливовому покупцеві за таку низьку ціни, немає. «У мене немає жодних претензій до Фонду, бо не він все вирішує. На нього тиснули. Цей об’єкт продавали поспіхом. Фонд держмайна не міг переконати Банкову спершу повирішувати усі проблеми, а потім виставляти об’єкт на продаж», – говорить Тарута.

Тарута: «Західні інвестори беруть до уваги не інвестиційних нянь, а кредитний рейтинг країни»

Тарута також підкреслив, що самих тільки закликів президента і обіцяних інвестиційних нянь абсолютно недостатньо для того, щоб привабити зарубіжних інвесторів і залучити від приватизації великі кошти. «Західні інвестори беруть до уваги не заяви президента і не інвестиційних нянь, а кредитний рейтинг країни. Якщо цей рівень низький то глобальні гравці не прийдуть. У грі лише місцеві, а це само по собі вже знижує вартість об’єктів», – констатує Тарута.

Що не так з оцінкою «Більшовика»?

Як зазначала депутатка Підласа, об’єкт до приватизації готував Фонд держмайна спільно з провідною аудиторською компанією KPMG, яка входить до «великої четвірки». У Фонді на запит «Главкома» із проханням про коментар не відповіли. У KPMG ж таки висловилися.

«Нам складно зрозуміти позицію ДБР щодо оцінки об’єкта. Згідно з Законом «Про Приватизацію державного і комунального майна» оцінка не вимагається, відсутні прописані критерії такої оцінки. Радник повинен визначити стартову ціну аукціону, для чого може залучати іншого оцінювача, може використовувати декілька джерел. KPMG, як радник, вирішили залучити незалежного оцінювача, щоб використати його експертну думку про вартість 100% акцій ПКМЗ як одне з джерел інформації. Оцінку провела компанія, яка не була задіяна безпосередньо у процесі підготовки об'єкта до приватизації», – зазначив Олег Неплях, партнер, керівник відділу інвестиції та ринки капіталу у коментарі «Главкому».

Олег Неплях: КPMG, як радник, вирішили залучити незалежного оцінювача, щоб використати його експертну думку про вартість 100% акцій «Більшовика»

На думку Непляха, Фонд держмайна взагалі не має відношення до ціни, за яку продали об’єкт: «Ціну, за якою продається об’єкт приватизації, визначає ринок, а не Фонд держмайна або радник. Невелика кількість учасників аукціону вплинула на ціну продажу акцій «Більшовика», проте стала результатом складності об’єкту, та пов’язаних з інвестицією та об’єктом ризиків, які більшість з інвесторів не готові були брати на себе».

Проблеми зі встановленням низької стартової ціни за об’єкт Неплях теж не бачить. «Стартова ціна і ціна продажу – абсолютно різні речі», – зауважує він. На думку представника аудиторської компанії КPMG, основне завдання стартової ціни – не налякати інвесторів, а залучити найбільшу кількість учасників.

Арешт акцій «Більшовика» нічого не змінює, бо інвестори вже стали його повноцінними власниками, так вважає один з нових співвласників заводу Олексій Баранов (він є кінцевим бенефіціаром АТ «ЗНВКІФ «Ларам Систем», яка, у свою чергу є однією із співвласників ТОВ «Дженерал Коммерс» – переможця аукціону). За його словами, рішення про арешт інвестори збираються оскаржувати у суді.

«Арешт ні на що не впливає – діяльність «Більшовика» і так паралізована», – зазначив у коментарі Олексій Баранов. За його словами, нові господарі почали інвентаризацію комплексу, щоб оцінити реальний стан об’єкта: проведуть юридичний, фінансовий і технічний аудит, а також роботу над понад сотнею судових процесів, які зараз тривають довкола заводу.

Наталія Сокирчук, «Главком»