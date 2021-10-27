Завод «Більшовик» пішов з молотка за 1,4 млрд грн

Завод купила компанія зі статутним капіталом у 4 тис. грн

Фонд державного майна на аукціоні продав АТ «Перший київський машинобудівний завод» (завод «Більшовик») компанії «Дженерал Комерс» за 1,429 млрд грн. Аукціон відбувся 27 жовтня.

Стартова ціна заводу становила 1,39 млрд гривень, в торгах брали участь три учасники.

Крок аукціону становив 20 млн грн. Відбулося зростання ціни у два кроки на 40 млн грн, повідомляє «Економічна правда».

Компанія «Дженерал Комерс» пов'язана із групою UFuture Василя Хмельницького. Вона зареєстрована у 2018 році у Києві, статутний капітал становить 4 тис. грн. За даними YouControl, компанія займається неспеціалізованою оптовою торгівлею.

Нагадаємо, 1 вересня Кабінет міністрів ухвалив умови приватизації заводу «Більшовик», що на Шулявці.

Наприкінці лютого Верховний Суд повернув державі будівлі заводу «Більшовик».

На початку березня стало відомо, що Фонд державного майна виставить на аукціон «Перший київський машинобудівний завод». За продаж розраховували тоді отримати мільярд гривень.

Згодом стало відомо, що купівлею заводу «Більшовик» зацікавилися великі забудовники.

На початку жовтня Фонд держмайна повідомляв, що понад 15 потенційних інвесторів виявили зацікавленість у придбанні заводу «Більшовик».