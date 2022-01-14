Тимошенко б’є на сполох: продуктові картки не врятують гаманці українців

Тимошенко вважає, що інфляції вже за кілька місяців призведе до подорожчання всього

Тимошенко: «Людям треба гроші для підвищення купівельної спроможності, а не продуктові картки»

Найближчим часом в Україні можуть суттєва подорожчати усі товари та послуги. Такими будуть наслідки інфляції, яка накрила Україну, б’є на сполох лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Про невтішний показник минулого року вона написала у Facebook.

«За офіційними даними Держстату, ціни на продукцію промисловості у 2021-му зросли на 62,2%. Це найбільше зростання за останні 25 років. Але головна небезпека в іншому. Фактично, це – реальний показник інфляції. Інфляції, яка вже за кілька місяців призведе до подорожчання всього. Зростання промислових цін відіб'ється на вартості кожного товару, гаманці кожного громадянина, бюджеті кожної родини... Виробникам потрібні енергоносії за посильними цінами, а не чиновницькі приписи, а людям – гроші для підвищення купівельної спроможності, а не продуктові картки», – бідкається Тимошенко.

Також лідерка «Батьківщини» вчергове нагадала владі, що її експерименти дорого обходяться країні. Раніше Тимошенко розповіла, що незабаром три продукти можуть зникнути із магазинів.

Голова Ради Нацбанку Богдан Данилишин повідомив, що у 2021 році доходи українців зросли лише на 3%, а купівельна спроможність є найнижчою в Європі, при цьому ціни на ключові продукти харчування збільшились на 20-40%.

За даними Держстату, за підсумками 2021 року інфляція склала 10%, що вдвічі більше, ніж у 2020 році, і є найвищим показником з 2017 року.

Також екскерівник Мінекономіки пояснив, як відреагує економіка на російську агресію. Раніше старший аналітик Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки Ігор Дейсан спрогнозував, якою буде інфляція у 2022 році.

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