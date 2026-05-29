Зниження прайс-кепів стало однією з причин відключень електроенергії навесні – ексглава «Укренерго»

Кудрицький додав, що українські прайс-кепи залишаються фактично унікальним явищем для Європи
Ексголова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що рішення НКРЕКП знизити прайс-кепи навесні зробило імпорт електроенергії економічно невигідним та спричинило нові відключення навіть у теплу пору року.

За його словами, після зимових дефіцитів регулятор повернув жорсткі цінові обмеження, через що ринок знову втратив можливість нормально залучати ресурс із Європи.

«Вони не знизилися, їх знизили. Їх знизив, є такий регулятор НКРЕКП», – наголосив Кудрицький.

Він пояснив, що інтеграція українського ринку з ЄС має прибрати можливість ручного втручання у ціноутворення та унеможливити подібні рішення в майбутньому.

«Об'єднання ринків передусім дає нам щеплення від ідіотизму», – заявив ексочільник «Укренерго».

Кудрицький додав, що українські прайс-кепи залишаються фактично унікальним явищем для Європи, де цінові обмеження або не застосовуються, або не впливають на ринок через значно вищий рівень.

Раніше народний депутат Андрій Жупанін заявив, що підвищення прайс-кепів на ринку електроенергії зменшило потребу України в аварійній допомозі.

