Кабмін виділить столиці 2 млрд грн на захист енергетики

Свириденко наголосила, що підготовка Києва до зими є одним із пріоритетів уряду

Глава уряду заявила, що відповідальність за підготовку Києва до опалювального сезону лежить на міській владі

Уряд готує додаткове фінансування у розмірі 2 млрд грн для захисту енергообʼєктів та енергетичного обладнання Києва перед наступним опалювальним сезоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами премʼєрки, питання підготовки Києва до опалювального сезону є одним із пріоритетів уряду. На першочергові заходи вже виділено майже 1 млрд грн. Окрім цього, Кабмін готує додаткове фінансування обсягом 2 млрд грн на захист енергооб’єктів та енергетичного обладнання.

Також триває реалізація експериментального проєкту із забезпечення резервного живлення для багатоквартирних будинків столиці. Йдеться про закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем та освітлення місць загального користування.

Як зазначила Свириденко, держава продовжить надавати Києву необхідну підтримку для підготовки до зими. Водночас вона підкреслила, що відповідальність за якісну та своєчасну підготовку столиці до опалювального сезону лежить на міській владі, яка має забезпечити належну організацію робіт та використати всі надані державою можливості.

Нагадаємо, Кабінет міністрів виділив з резервного фонду 3 млрд грн для встановлення 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки та квартири теплопостачання в умовах російського енергетичного терору.

Як повідомлялося, Україна розпочала активну підготовку до наступного опалювального сезону, зосередившись на посиленні захисту критичної інфраструктури та забезпеченні стабільного водопостачання.

До слова, Кабінет міністрів ініціює створення національного резерву автономної генерації та спрощення процедур для будівництва й відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. До резерву увійдуть мобільні електростанції, когенераційні установки, котельні, трансформатори, а також інше обладнання для підтримки критичної інфраструктури.