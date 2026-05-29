Федерація роботодавців закликала уряд не підвищувати вантажні тарифи «Укрзалізниці»

У федерації закликали уряд утриматися від підвищення тарифів у 2026 році

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Втратимо понад 100 мільярдів ВВП та податки. ФРУ направила лист главі уряду

Якщо вантажні тарифи державної «Укрзалізниці» виростуть на 45%, як планують у компанії, збитки для бюджету будуть колосальними: втрата понад 100 млрд ВВП, та скорочення податків та зборів. Це також погіршить фінансовий стан самої «Укрзалізниці», адже вантажна база після такого підвищення впаде ще більше. Про це йдеться в офіційному листі Федерації роботодавців України до прем’єр-міністра Юлії Свириденко.

Федерація роботодавців закликала уряд не допустити підвищення тарифів, а замість цього – забезпечити повне покриття збитків пасажирських перевезень коштом бюджету та зосередитися на підвищенні ефективності роботи «Укрзалізниці» й розширенні її вантажної бази.

У листі ФРУ зазначає, що українська промисловість уже працює в умовах скорочення виробництва, дефіциту електроенергії, порушеної логістики та високих безпекових ризиків. За оцінками федерації, рівень промислового виробництва залишається на 30–35% нижчим за довоєнний.

При цьому вже під час війни тарифи на вантажні перевезення вже були підвищені більш ніж удвічі, що суттєво збільшило логістичну складову в собівартості продукції для багатьох галузей.

Головною причиною нового тарифного тиску бізнес називає хронічну збитковість пасажирських перевезень «Укрзалізниці». За оцінками федерації, збитки пасажирського сегмента можуть перевищити 25 млрд грн у 2026 році, а їх покриття фактично здійснюється за рахунок вантажовідправників через механізм перехресного субсидування.

«Підвищення вантажних тарифів використовується як альтернатива підвищенню продуктивності праці та оптимізації витрат «Укрзалізниці», – наголошують у Федерації роботодавців.

У федерації звернули увагу, що обсяги вантажних перевезень уже скоротилися більш ніж удвічі порівняно з довоєнним періодом – із понад 300 млн тонн до близько 160 млн тонн у 2026 році. На думку бізнесу, подальше підвищення тарифів лише прискорить перехід вантажів на альтернативні види транспорту та зменшить доходи самої Укрзалізниці.

ФРУ також нагадала, що уряд уже виділив 16 млрд грн на підтримку пасажирських перевезень «Укрзалізниці» у 2026 році, однак цього недостатньо для покриття всіх збитків. Федерація закликає забезпечити повне фінансування пасажирського сегмента за рахунок державного бюджету та запровадити системний механізм такої підтримки з 2027 року.

За оцінками експертів, підвищення вантажних тарифів на 37% може призвести до скорочення ВВП України приблизно на 96 млрд грн, зменшення валютної виручки та податкових надходжень. У ФРУ підкреслюють, що нині обговорюється ще більше підвищення – понад 40%.

У федерації закликали уряд утриматися від підвищення тарифів у 2026 році, забезпечити повне покриття збитків пасажирських перевезень коштом бюджету та зосередитися на підвищенні ефективності роботи «Укрзалізниці» й розширенні її вантажної бази.

Раніше перша заступниця голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Юлія Сірко заявила, що «Укрзалізниці» має першочергово змінити бізнес-модель, тому що саме по собі підвищення вантажних тарифів призводить тільки до втрати вантажопотоків та поглиблює фінансові проблеми в компанії.