ДТЕК та Міносвіти уклали меморандум для створення сучасних освітніх просторів в академічних ліцеях

До 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї мають розпочати навчання за новими стандартами у повноцінно облаштованих сучасних просторах
фото: mon.gov.ua
ДТЕК Ріната Ахметова і МОН підписали меморандум, який передбачає створення сучасних освітніх просторів в академічних ліцеях задля вирішення проблеми нестачі інженерних та технічних кадрів у ключових галузях економіки. Про це йдеться в повідомленні Міністерства освіти і науки. 

«28 травня в Музеї математики «Кубоїд» Міністерство освіти і науки України та компанії System Capital Management, ДТЕК та «Метінвест» підписали Меморандум про підтримку реалізації проєкту Modern Learning Spaces – ініціативи зі створення сучасних освітніх просторів в академічних ліцеях України», – йдеться в ньому.

Зазначається, що розвиток STEM-освіти – це довгострокова інвестиція у відновлення країни та стійкість критично важливих галузей для держави і для бізнесу.

«Україні потрібні інженери, технологи, дослідники й фахівці, які створюватимуть рішення для відновлення країни, розвитку економіки та посилення безпеки», – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Компанії ДТЕК і «Метінвест» профінансували роботу спеціальної команди супроводу проєкту, яка допомагатиме школам та громадам із ремонтом, встановленням обладнання та запуском нових освітніх просторів. На це компанії спрямували близько 11 млн грн.

«ДТЕК давно і системно працює з молоддю задля збереження та розвитку людського капіталу галузі. Ми співпрацюємо з профільними закладами освіти, розвиваємо дуальне навчання, створюємо можливості для здобуття практичних навичок на виробництві та професійного розвитку в Україні. Сьогодні ми долучилися до проєкту Modern Learning Spaces, адже переконані, що він допоможе готувати фахівців, яких уже зараз потребують енергетика, промисловість та технологічні галузі», – зауважила Олена Семич, директорка Академії та HRD ДТЕК. – Ми, як надійний партнер держави та один із найбільших роботодавців країни, через цей проєкт інвестуємо як у майбутнє енергетики, так і України загалом».

Ефективність цієї підтримки матиме конкретні та публічні результати. До 1 вересня 2026 року 143 пілотні академічні ліцеї мають розпочати навчання за новими стандартами у повноцінно облаштованих сучасних просторах. Завдяки експертному супроводу, координації на місцях і контролю на кожному етапі проєкт Modern Learning Spaces має забезпечити появу сучасних освітніх просторів, трансформацію навчального середовища та підходів до освіти.

Modern Learning Spaces – проєкт підтримки впровадження сучасних освітніх просторів в академічних ліцеях України, що реалізується Міністерством освіти і науки України в межах програми зі Світовим банком «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN) спільно з Фондом Східна Європа та соціально відповідальним бізнесом України.

