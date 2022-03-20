Хто і як може отримати 6,5 тис. грн еПідтримки: роз’яснення влади

Громадяни, які втратили роботу через війну, зможуть отримати допомогу від держави

Не кожен громадянин України може отримати еПідтримку

У соціальних мережах поширюється багато різної інформації, через яку може скластися хибне враження, що кожен громадянин України може отримати 6,5 тис. грн від держави. Центр протидії дезінформації при РНБО України нагадує правила отримання від держави одноразової допомоги під час війни.

Хто може отримати єПідтримку

наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ

крім працівників бюджетних установ, фондів загальнодержавного страхування та державної служби

ФОП усіх груп.

Мешканці яких областей можуть отримати еПідтримку

Йдеться лише про тих людей, які сплачують податки на території:

Чернігівської,

Сумської,

Харківської,

Херсонської,

Миколаївської,

Запорізької,

Донецької,

Луганської,

Житомирської,

Одеської,

Волинської,

Київської областей,

м. Київ.

Як отримати кошти

Отримати гроші можна лише через застосунок «Дія», оформивши єПідтримку

для клієнтів Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Нагадаємо, уряд запроваджує безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

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