За що посилено моляться у церквах Московського патріархату в Україні (документ)

Духовенство УПЦ МП не називає війну війною і не просить перемоги Україні

У неділю, 20 березня, у церквах московського патріархату в Україні відбудуться літургії, які мають завершитися молебнем «за припинення збройного протистояння в Україні», а не війти РФ проти України. Про це йдеться в листі, розісланому УПЦ (МП).

Духовенство УПЦ МП не називає російську агресію проти України війною і не молиться за перемогу України.

«…Після Божественної літургії у всіх храмах і монастирях ввіреної Вам єпархії необхідно завершити молебень за припинення збройного протистояння в Україні та збереження суверенітету та цілісності нашої Держави», - йдеться в документі УПЦ (МП).

Нагадаємо, намісник Лаври митрополит Павло не став засуджувати Кирила і Росію. Навпаки заявив, що українці не чули застережень і «тепер пожинають плоди». Перед війною ще один митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич) закликав українців не боятися війни і змиритися.

А настоятель Святогірської Лаври, яку бомбили російські окупанти, митрополит Арсеній не став називати Росію та Путіна в числі тих, хто винен у цьому злочині.

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