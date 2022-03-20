  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    За що посилено моляться у церквах Московського патріархату в Україні (документ)

    За що посилено моляться у церквах Московського патріархату в Україні (документ)

    Духовенство УПЦ МП не називає війну війною і не просить перемоги Україні

    У неділю, 20 березня, у церквах московського патріархату в Україні відбудуться літургії, які мають завершитися молебнем «за припинення збройного протистояння в Україні», а не війти РФ проти України. Про це йдеться в листі, розісланому УПЦ (МП).

    Духовенство УПЦ МП не називає російську агресію проти України війною і не молиться за перемогу України.

    «…Після Божественної літургії у всіх храмах і монастирях ввіреної Вам єпархії необхідно завершити молебень за припинення збройного протистояння в Україні та збереження суверенітету та цілісності нашої Держави», - йдеться в документі УПЦ (МП).

    Нагадаємо, намісник Лаври митрополит Павло не став засуджувати Кирила і Росію. Навпаки заявив, що українці не чули застережень і «тепер пожинають плоди». Перед війною ще один митрополит УПЦ МП Антоній (Паканич) закликав українців не боятися війни і змиритися.

    А настоятель Святогірської Лаври, яку бомбили російські окупанти, митрополит Арсеній не став називати Росію та Путіна в числі тих, хто винен у цьому злочині.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Російська православна церква в Україні Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    За що посилено моляться у церквах Московського патріархату в Україні (документ)