Як Україна буде використовувати російських полонених. МВС розкрило плани

В Україні вже понад пів тисячі полонених російських військових

Україна діє відповідно до міжнародних норм гуманітарного права

Полонені російські військові будуть залучатися до відновлення економічного потенціалу України, або, можливо, вони підуть на обмін. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону.

«Російських військових, які потрапили у полон в Україні, відповідно до норм міжнародного права використовуватимуть для відновлення економічного потенціалу України та як обмінний фонд», - заявив Єнін.

Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України.

Також Єнін сказав, що Україна зобов'язується утримувати полонених відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

За останніми даними, на сьогодні в Україні офіційно перебуває 562 особи російських військовополонених.

Нагадаємо, 19 березня в Києві відбувся черговий брифінг полонених російських військових. Цього разу про звірства путінської армії розповідали: Руденко Ігор Олексійович, Магомедкірімов Рафік Рамісовіч, Тупілкін Ігор Євгенович, Фоменко Олександр Сергійович, Железняк Олексій Павлович, Мустафаєв Магсад Самондарович.

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