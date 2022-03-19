Через війну третина економіки України не функціонує

Податкові та митні надходження до бюджету значно знизилися через вторгнення РФ в Україну

Дефолт Україні не загрожував і не загрожує

Близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко з посиланням на попередні дані, виходячи зі сплати податків.

«Наші попередні розрахунки зі сплати податків... свідчать, що близько 30% економіки або не працює, або тимчасово не працює. Це підрахунки, виходячи зі сплати податку на доходи фізосіб, ЄСВ», - сказав він під час телемарафону.

«Третина економіки зараз не функціонує», - додав глава Мінфіну.

Говорячи про переформатування роботи митниці, виходячи з військових умов, він зазначив, що дискусії точаться. Марченко нагадав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання змінити підходи на митниці так, щоб її робота була максимально швидкою та прозорою. «Ми над цим активно працюємо», – сказав Марченко.

Він додав, що основний канал покриття потреб держбюджету - внутрішні та зовнішні запозичення, оскільки податкові та митні надходження значно знизилися через повномасштабну війну Росії. При цьому Україна обслуговує свій обов'язок у повному обсязі.

«Дефолт нам не загрожував і не загрожує. По-перше, не таке велике, особливо цього року, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Такі слова ми не вживаємо. А ось для наших агресорів, ми сподіваємося, він (дефолт. – Ред.) незабаром настане», – зазначив Марченко.

Нагадаємо, уряд запроваджує безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.