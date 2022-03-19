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    Економіка та фінанси

    Через війну третина економіки України не функціонує

    Податкові та митні надходження до бюджету значно знизилися через вторгнення РФ в Україну - Через війну третина економіки України не функціонує
    Податкові та митні надходження до бюджету значно знизилися через вторгнення РФ в Україну

    Дефолт Україні не загрожував і не загрожує

    Близько 30% бізнесу повністю або тимчасово зупинило роботу в Україні. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко з посиланням на попередні дані, виходячи зі сплати податків.

    «Наші попередні розрахунки зі сплати податків... свідчать, що близько 30% економіки або не працює, або тимчасово не працює. Це підрахунки, виходячи зі сплати податку на доходи фізосіб, ЄСВ», - сказав він під час телемарафону.

    «Третина економіки зараз не функціонує», - додав глава Мінфіну.

    Говорячи про переформатування роботи митниці, виходячи з військових умов, він зазначив, що дискусії точаться. Марченко нагадав, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль поставив завдання змінити підходи на митниці так, щоб її робота була максимально швидкою та прозорою. «Ми над цим активно працюємо», – сказав Марченко.

    Він додав, що основний канал покриття потреб держбюджету - внутрішні та зовнішні запозичення, оскільки податкові та митні надходження значно знизилися через повномасштабну війну Росії. При цьому Україна обслуговує свій обов'язок у повному обсязі.

    «Дефолт нам не загрожував і не загрожує. По-перше, не таке велике, особливо цього року, у нас боргове навантаження. По-друге, ми ретельно обслуговуємо наші борги. Такі слова ми не вживаємо. А ось для наших агресорів, ми сподіваємося, він (дефолт. – Ред.) незабаром настане», – зазначив Марченко.

    Нагадаємо, уряд запроваджує безвідсоткове кредитування бізнесу та полегшення доступу до фінансових ресурсів.

    Також уряд України ухвалив рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур.

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    Теги: росія окупанти економіка війна Україна окупація #stoprussia
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    Через війну третина економіки України не функціонує