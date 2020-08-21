ІCC ініціює обговорення уніфікації плати за порожній пробіг на рівні міністерства та комітету Ради



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«В державі ліва рука не знає що робить права»

Ініціатива Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці щодо уніфікації порожнього пробігу є несвоєчасною та потребує додаткового обговорення на рівні міністерства та профільного комітету Верховної Ради. Про це заявив Віце-президент ІСС Ukraine з питань промислової політики та енергетичних стратегій Сергій Сіволап.

«Це (Укрзалізниця, - ред.) природний монополіст, перед ініціативами якого і вітчизняний, і іноземний бізнес безпорадний. Укрзалізниця це бізнес-структура, яка отримує прибуток, те що вона не може звести кінці з кінцями, це її проблеми. І держава має ініціювати перегляд управління УЗ, а не підтримувати чергові ідеї, як забрати у бізнесу ще одну копійку, щоб підтримати компанію».

У ICC заявляють, що рішення щодо уніфікації плати за порожній пробіг видається ще більш дивною з огляду на масштабний проект Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», адже зростання вартості перевезення щебня суттєво вплине на кошторис проекту. «В державі ліва рука не знає що робить права. Загальноприйнята практика, коли приймаються такі рішення, які зачіпають велику кількість фігурантів, цілі галузі, то проводиться жорсткий підрахунок, обговорення. Тобто визначається, чи економічно воно обґрунтоване. Ми ІCC Ukraine будемо ініціювати обговорення цього питання, як на рівні міністерств та відомств, так і в профільному комітеті Верховної Ради. Але просто так, такі рішення пропускати не можна», - заявив Сергій Сіволап.

Нагадаємо, 5 серпня на сайті Міністерства інфраструктури оприлюднений проект наказу «Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги». Згідно з ним, міністерство пропонує провести уніфікацію тарифів на перевезення порожніх вагонів незалежно від виду перевезення, вантажу, який перевозиться у вагоні, до вивантаження. Так, в даний час тариф на перевезення порожнього вагону після вивантаження вантажу першого класу становить тисячу п'ятсот тридцять три грн; другого класу - 2326 грн; третього класу - 3730 грн. Наказом же пропонується встановити єдиний тариф в 2326 грн.

Раніше ексміністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував ініціативи Міністерства інфраструктури та Укрзалізниці по уніфікації плати за порожній пробіг. За його словами, гроші від усіх попередніх підвищений тарифів зникали, компанія провалює всі плани за фінансовими показниками та інвестицій.