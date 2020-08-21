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    Німці відправили літак за Навальним, але Росія не віддає хворого

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    <span>У лікарні в Омську, куди госпіталізували Олексія Навального</span> - Німці відправили літак за Навальним, але Росія не віддає хворого
    У лікарні в Омську, куди госпіталізували Олексія Навального

    Помічниця Навального вважає, що російські лікарі навмисно тягнуть час, аби отруту в організмі хворого не можна було б відстежити

    Правоохоронці повідомили лікарям, які намагаються врятувати життя російського опозиційного політика Олексія Навального про знайдену «смертельно небезпечну речовину». Про це зранку 21 серпня розповів соратник Навального, директор «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов.

    «(запис розпочинається з пів речення)… хвилин тому ми перебували в кабінеті головного лікаря. У цей момент до кабінету заходить представник транспортної міліції, показує з телефона – «ось цю речовину знайшли». Головний лікар каже: «Ну знайшли – і знайшли, у мене немає більше жодної інформації». Ми підійшли до цього представника транспортної міліції, яка підійшла з телефоном: «Яка речовина?» Вона каже: «Це таємниця слідства, ми не можемо сказати, але ця речовина смертельно небезпечна. Ця речовина становить загрозу не лише життю Олексія, але й оточенню. Всі навколо мають перебувати в костюмах захисту». Більше вона нічого не говорить. Яка речовина – ми не знаємо поки що», – сказав Жданов.

    Вранці 21 серпня головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення. Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш заявила, що заборона на перевезення Навального загрожує його життю.

    Натомість російські лікарі вважають, що не дозволять вивезти Навального і не планують навіть консультуватися з німецькими лікарями, бо «фахівці з Бурденка і Пирогова не гірші, ніж з німецької лікарні».

    Лікарі заявили, що їм потрібен час, щоб зробити усі необхідні аналізи Навальному. Щонайменше два дні. 


    Також помічниця Навального повідомила, що російські лікарі навмисно тягнуть час, аби отруту в організмі хворого не можна було б відстежити.


    20 серпня президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Анґела Меркель заявили про готовність забезпечити Навальному лікування і безпеку на території Євросоюзу.

    Вранці 21 серпня стало відомо, що із Берліна до Росії вилетів літак, який повинен доставити опозиціонера Олексія Навального на лікування до Німеччини. Bild повідомляє, що за сприятливому збігу обставин Навального доставлять в Берлін до полудня п'ятниці 21 серпня.

    Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

    Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

    Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

    Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

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