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    Російські лікарі відмовились відправляти Навального до Німеччини

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    <span>Лікарня, де знаходться Олексій Навальний</span> - Російські лікарі відмовились відправляти Навального до Німеччини
    Лікарня, де знаходться Олексій Навальний

    Поліція повідомила лікарям Навального про знайдену «смертельно небезпечну речовину»

    Головний лікар лікарні швидкої допомоги № 1 Омська, в якій перебуває Олексій Навальний, відмовився видати дозвіл на перевезення опозиціонера до Німеччини.

    Про це повідомила прессекретар політика Кіра Ярмиш. «Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Решнія родичів для його перевезення недостатньо», — написала Ярмиш.

    За її словами, заборона на перевезення Навального — «це замах на його життя, який прямо зараз здійснюють лікарі і брехлива влада, яка це санкціонувала».

    Ярмиш заявила, що заборона на перевезення Навального загрожує його життю. «Залишатися в омській лікарні без обладнання з так і не поставленим діагнозом в нинішньому положенні смертельно небезпечно», — додала вона.

    Крім того, правоохоронці повідомили лікарям про знайдену «смертельно небезпечну речовину». Про це зранку 21 серпня розповів соратник Навального, директор «Фонду боротьби з корупцією» Іван Жданов.

    Разом з тим німецькі ЗМІ повідомили, що із Берліна до Росії вилетів літак, який повинен доставити опозиціонера Олексія Навального на лікування до Німеччини. 

    «Літак вже у повітрі. Є всі необхідні документи, і ми сподіваємося, що вранці Олексія можна буде перевезти, щоб ми могли доставити його прямо в Берлін», - розповів виданню правозахисник Джейк Бізілдж.

    Bild повідомляє, що за сприятливому збігу обставин Навального доставлять в Берлін до полудня п'ятниці 21 серпня.

    Як відомо, лікар Навального хоче евакуювати його до Європи.

    Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

    Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай. Наразі Навальний у комі, але лікарі не впевнені, що його отруїли.

    Повідомлялося, що Навальний перебуває в реанімації у важкому стані, його підключили до апарату ШВЛ.

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