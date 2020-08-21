Російські лікарі підбили підсумки консиліуму: Навальний нетранспортабельний



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Лікарі сказали, що Олексій Навальний нетранспортабельний і заборонили переліт до Німеччини

Тим часом в Омську сів медичний літак, обладнаний для транспортування коматозних хворих

Лікарі Омська та московські спеціалісти вранці 21 серпня провели консиліум щодо стану здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального. Після огляду вони дійшли до висновку, що він – нетранспортабельний.

Про те, що лікарі зібралися на консиліум та оцінюють стан Навального повідомляв російський Інтерфакс з посиланням на МОЗ Омської області.

«З московськими фахівцями йде консиліум, вони тут. У рамках розширеного консиліуму оглядають пацієнта. Після огляду вони приймуть рішення: транспортабельний він чи ні», – розповіли там.

За якийсь час прессекретарка Олексія Навального Кіра Ярмиш повідомила у своєму твіттері, що нарада лікарів завершилася. Медики заявили, що опозиціонер нетранспортабельний.

«Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо», – коротко зауважила вона.

Ярмиш також додала, що заборона на перевезення Навального означає пряму загрозу для його життя.

«Залишатися в омської лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішній ситуації – смертельно небезпечно», – підсумувала вона.

Тим часом літак з Нюрнберга, який вилетів для перевезення російського опозиціонера Олексія Навального в берлінську клініку Charite, сів в Омську. Про це повідомив Інтерфаксу співробітник довідкової служби аеропорту. Це медичний літак, обладнаний для транспортування коматозних хворих. Переліт оплатили приватні особи.

Дружина політика Юлія Навальна сказала, що вона вже підготувала документи для перевезення чоловіка в Німеччину, але раптово лікарі сказали, що він нетранспортабельний і заборонили переліт.

Вона сказала, що не може їм довіряти і що транспортування відкладають, щоб з організму пацієнта зникли сліди токсину, яким його отруїли.

Вранці 21 серпня правоохоронці повідомили лікарям, які намагаються врятувати життя російського опозиційного політика Олексія Навального про знайдену «смертельно небезпечну речовину».

Перед цим головний лікар лікарні швидкої допомоги №1 в місті Омськ Олександр Мураховський повідомив, що стан опозиційного російського політика Олексія Навального не дозволяє його перевезення. Лікарі заявили, що їм потрібен час, щоб зробити усі необхідні аналізи Навальному. Щонайменше два дні. Помічниця Навального повідомила, що російські лікарі навмисно тягнуть час, аби отруту в організмі хворого не можна було б відстежити.